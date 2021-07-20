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照著劇本演？藍：高端6月就生產了9萬劑疫苗

台灣新聞組／台北20日電
高端疫苗通過EUA申請，最快8月可施打。（記者陳正興／攝影）
高端疫苗通過EUA申請，最快8月可施打。（記者陳正興／攝影）

高端新冠肺炎疫苗通過緊急授權（EUA）審查，衛福部核准專案製造。國民黨立院黨團昨天公布食藥署內部開會資料，內容顯示在高端未完成二期期中報告及未提出EUA申請之下，早在6月4日即開始生產9萬劑疫苗。國民黨和民眾黨都質疑高端疫苗通過核准，「完全照著蔡英文政府的劇本演出」。

台北市長柯文哲則嗆說，通過EUA的國際疫苗有七支，包括莫德納、BNT、AZ、嬌生、中國大陸、俄羅斯等都有WHO的認證，甚至也許未來還會有，但高端那一張證書到底是否是台灣版EUA？是或不是？

柯文哲說，「看不懂衛福部那一張證書是怎麼一回事？他說允許製造，但與允許注射是不一樣的。」

民眾黨立委蔡壁如表示，高端疫苗通過EUA審查，代表實驗往前一步，呼籲接種排序第二類官員（中央及地方政府防疫人員）支持國產疫苗，「第二劑全部打高端疫苗」。

國民黨：專家會議打假球

國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文表示，依食藥署6月16日對高端「提早核准EUA關鍵期程即可施打數量」期程表中發現，從5月28日食藥署召開國產疫苗療效評估專家會議，到8月底國產疫苗出產期程「都已經規畫完畢」，所以6月25日EUA專家會議就是打假球。

鄭麗文指出，早在6月4日食藥署就已經完成第一批高端九萬劑疫苗檢驗，等於高端尚未進入EUA前，食藥署已讓高端進行疫苗商業製造，「在報告中畫掉此欄的用意，代表這批疫苗檢驗未通過」；報告顯示，6月4、18、25日前，食藥署已完成三批高端疫苗檢驗，不合率高達82%，生產的54萬劑中，只有8.8萬劑合格，但食藥署依然按照期程，讓高端在6月11日檢送二期臨床數據、6月15日檢送二期臨床試驗報告和EUA申請。

民眾黨立委高虹安認為結果「完全不意外，就是照著政府劇本走」。時代力量黨團副總召陳椒華對審查結果表示「深感遺憾」。

民進黨立委鄭運鵬指出，疫苗施打在幾百萬人身上，在野黨勿用有色眼鏡看審查，政府一定負最大責任。他反問國民黨和高虹安是否已有劇本？「一開始就壓著國產疫苗打？」

高端疫苗 EUA 國民黨

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