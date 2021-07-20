高端疫苗通過EUA 陳時中：8月可少量供施打

高端疫苗確定通過緊急授權（EUA），但相關紛擾卻未因EUA通過後停歇。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心昨宣布，台灣 國產高端疫苗 通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，可專案製造。指揮官陳時中 表示，因高端疫苗產能相對較低，需計算生產和封緘數量，預計8月可有少量疫苗供台灣人施打，但仍需傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）疫苗專家小組討論後，才能放至施打計畫。

學者、在野黨質疑黑箱作業

高端疫苗昨天成為全世界第一個未進行第三期臨床試驗就以「免疫橋接」通過EUA的新冠肺炎疫苗，不過，由於專家審查會議採取閉門方式、而且內容完全未揭露，讓學者與在野黨質疑是黑箱作業，整個結果更是按照政府的劇本演出。

對於未公開專家審查會議過程，遭各界批評黑箱作業，陳時中說，「公開也不能保證背後沒有交易在」，且錄影會妨害表意權，可能產生不正確的結果，反而是另一種不好的情況。

食藥署6月10日公布國產疫苗療效評估方法，以免疫橋接方式，採用中和抗體效價作為替代療效指標，以接種兩劑AZ的免疫原性結果作為外部對照組，國產疫苗誘發的免疫原性不能比AZ疫苗差，才可通過審查。

食藥署長吳秀梅表示，前天邀集包含藥學、毒理學、臨床醫學等各類專家，經過一整天審查與討論，在出席的21位專家中，除主席不參與投票外，18人同意、一人補件再議、一人不同意。至於該專家不同意的理由為何，吳秀梅稱，與會專家只勾選「同意、不同意」，不必填寫理由。

吳秀梅表示，高端疫苗組與AZ疫苗組的原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值（GMTR）為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍；血清反應比率為95.5%，也遠大於標準要求的50%。

蔡帶頭打？陳時中：尊重她本人意願

至於蔡英文總統是否帶頭施打高端疫苗？陳時中說，「會尊重她本人意願！」總統府發言人張惇涵說，總統、副總統接種國產疫苗，將依照指揮中心開放施打計畫，若有定案將對外說明。

對食藥署揭露的高端疫苗研究數據，中研院院士陳培哲卻說，「這是沒有用的數字，不具有任何參考價值，連看都不想看。」因為抗體效價並不等同於實際施打的保護力，效價數據很高，並不代表具有可靠的保護力，「放眼全球，只有台灣這樣做，可說是另類的台灣第一。」

陳培哲說，在歐美國家中，只要是攸關民眾權益的重要會議，大都全程轉播，甚至開放媒體採訪，「這是一個國家文明進步的重要指標，反觀台灣卻連錄影都做不到。」政府應建立重要會議委員遴選制度，且賦予法源依據，而不是讓食藥署想找誰開會，就找誰，如果都找自己人、或意見一致的學者，最後出現壓倒性的比數，一點都不令人意外。

台大兒童醫院院長黃立民表示，歐美國家以及新加坡在疫苗EUA審查過程中，幾乎公開透明，翔實且立即地公布相關訊息，但在台灣，「要不要公布，則是指揮中心說了算。」

台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒今年3月曾公開建議，食藥署應謹慎處理此事，他以美國食品藥品管理局為例，力抗白宮壓力，去年6月公告技術準則以評估臨床效果，並邀集無利益衝突的專家開會討論，甚至全程公開轉播，以昭公信。

前疾管局長蘇益仁表示，政府應思考國產疫苗的戰略定位，要求往下做完三期試驗，才能了解確切保護效益。