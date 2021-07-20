台疫情近降級標準 陳時中：緩坡式放寬
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在行政院擴大防疫會議中報告，目前疫情趨緩，已接近降為二級的標準。行政院長蘇貞昌裁示，即使管制降級，也應循序漸進，請相關部會預做準備，按指揮中心所定原則，訂定符合防疫需求的指引。
疫情明顯趨緩，昨天新增15例本土個案、一例死亡案例。陳時中表示，警戒降到二級可能性很大，但強調「降級不是解封」，只是逐步放寬的「緩坡式降級」，重點是穩健、循序漸進，同時也要強化預防和應變能力，觀察到有任何疫情爆發可能性，就會重新緊縮。
中央流行疫情指揮中心日前宣布「微解封」，昨又公布多項新制，從今天起，恢復移工調派工作場所，限同一雇主轉換，且前三日必須安排ＰＣＲ檢驗；新人拍婚紗照時，可不戴口罩、親密舉動；全台已有11處宗教場所提出「信眾入內參拜」申請，寺廟廣場有條件開放酬神。
在機組人員入境防疫上，指揮中心則管控更嚴，自21日起，往來高風險七國家的機組人員返台後，需進行14天居家檢疫，期滿再接受ＰＣＲ採檢；其他航線入境機組員，如已完成接種兩劑疫苗，且滿兩周以上，已有抗體陽性者，調整為七天加強版自主健康管理，但第零天、第七天均需ＰＣＲ檢驗。
對政院擬規畫再度發放振興券的報導，蘇貞昌表示，政府會想辦法幫忙餐飲、零售、旅宿、展演等產業，但疫情還在三級警戒，不能鼓勵民眾出來消費，時間到了自然會推出。
蘇貞昌說，去年政府發行三倍券非常成功，人民參與度達九成九，帶來台幣千億元經濟效益，今年因疫情衝擊，內需市場最受激盪，如何讓受衝擊的餐飲、零售、旅宿業，甚至展演、藝文活動等，政府都希望能給予幫忙。
●柯文哲：別幻想脫口罩歡唱
疫情警戒有望降至二級，台北市長柯文哲昨（19）日表示，疫情是有趨緩，但是不要太樂觀，不要輕敵、放鬆了，結論就是「且戰且走」，不要幻想7月26日就脫下口罩去歡唱，每天就放一點，然後密切觀察，接著疫苗打兩劑達到群體免疫。柯文哲認為解封應是「每天放一點」慢慢觀察，但強調不管如何，聚餐一定擺最後。
至於中央表態7月26日之後可望解封，新北市長侯友宜表示，距離解封還有一周左右的時間，他認為疫情隨時都可能有變化，認為還是戒慎恐懼，視狀況滾動式檢討。
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