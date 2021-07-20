台疫情近降級標準 陳時中：緩坡式放寬

部分宗教團體開放民眾入內參拜；圖為財神祖廟的雲林北港武德宮廟門一開，各地的信徒帶著神明回娘家參拜。（記者蔡維斌／攝影）

中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中昨天在行政院擴大防疫 會議中報告，目前疫情趨緩，已接近降為二級的標準。行政院長蘇貞昌裁示，即使管制降級，也應循序漸進，請相關部會預做準備，按指揮中心所定原則，訂定符合防疫需求的指引。

疫情明顯趨緩，昨天新增15例本土個案、一例死亡案例。陳時中表示，警戒降到二級可能性很大，但強調「降級不是解封」，只是逐步放寬的「緩坡式降級」，重點是穩健、循序漸進，同時也要強化預防和應變能力，觀察到有任何疫情爆發可能性，就會重新緊縮。

中央流行疫情指揮中心日前宣布「微解封」，昨又公布多項新制，從今天起，恢復移工調派工作場所，限同一雇主轉換，且前三日必須安排ＰＣＲ檢驗；新人拍婚紗照時，可不戴口罩 、親密舉動；全台已有11處宗教場所提出「信眾入內參拜」申請，寺廟廣場有條件開放酬神。

在機組人員入境防疫上，指揮中心則管控更嚴，自21日起，往來高風險七國家的機組人員返台後，需進行14天居家檢疫，期滿再接受ＰＣＲ採檢；其他航線入境機組員，如已完成接種兩劑疫苗，且滿兩周以上，已有抗體陽性者，調整為七天加強版自主健康管理，但第零天、第七天均需ＰＣＲ檢驗。

對政院擬規畫再度發放振興券的報導，蘇貞昌表示，政府會想辦法幫忙餐飲、零售、旅宿、展演等產業，但疫情還在三級警戒，不能鼓勵民眾出來消費，時間到了自然會推出。

蘇貞昌說，去年政府發行三倍券非常成功，人民參與度達九成九，帶來台幣千億元經濟效益，今年因疫情衝擊，內需市場最受激盪，如何讓受衝擊的餐飲、零售、旅宿業，甚至展演、藝文活動等，政府都希望能給予幫忙。

●柯文哲：別幻想脫口罩歡唱

疫情警戒有望降至二級，台北市長柯文哲昨（19）日表示，疫情是有趨緩，但是不要太樂觀，不要輕敵、放鬆了，結論就是「且戰且走」，不要幻想7月26日就脫下口罩去歡唱，每天就放一點，然後密切觀察，接著疫苗打兩劑達到群體免疫。柯文哲認為解封應是「每天放一點」慢慢觀察，但強調不管如何，聚餐一定擺最後。

至於中央表態7月26日之後可望解封，新北市長侯友宜表示，距離解封還有一周左右的時間，他認為疫情隨時都可能有變化，認為還是戒慎恐懼，視狀況滾動式檢討。