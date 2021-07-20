舉債買疫苗？ 柯文哲酸：國家做好用不著我們

台北市長柯文哲拋出打算舉債40億元自購疫苗對付變種病毒，19日出席北榮公開活動時又表示，什麼事情都有在準備，但「通常國家做得好，就用不著我們」。（記者邱德祥／攝影）

台北市長柯文哲 拋出打算舉債台幣40億元(約1.4億美元)自購疫苗 對付變種病毒，19日出席北榮公開活動時又表示，是否購買疫苗還有半年可觀察，什麼事情都有在準備，包括可以做疫苗冷鏈控制的公司沒幾家，都有在談，但「通常國家做得好，就用不著我們」。

昨日下午北市防疫記者會中，柯文哲繼續被媒體追問要如何舉債、如何購買時表示，買疫苗不是中央的事嗎？應該是衛福部底下的國衛院要去處理的，是看台灣 要不要超前部署準備第三劑疫苗。

對於新北市是否跟進台北市自購疫苗，新北市長侯友宜昨日未正面回應，僅說，過去已不斷呼籲中央要及早部署，買加強版的第三劑來預防Delta進來的侵襲。

柯文哲在防疫記者會上說，台北市買疫苗也是要幾十億元預算，但台北市今年度沒有編預算，就算第二預備金也不夠，而且買疫苗還是滿複雜，理論上是商業行為，應該是我們出價多少，國際藥廠要賣多少給我們，但是後來我們不知道其中發生了什麼事情，尤其目前台灣來的疫苗主要都不是我們自己買的，都是人家送的。

柯文哲忍不住酸中央說，「購買疫苗」這種事情哪裡是台北市政府要處理，應該是衛福部底下的國衛院要處理的，國衛院應該要考量台灣要不要超前部署準備第三劑疫苗，這真的是科學上要去超前部署的東西。

記者詢問，到底有沒有打算舉債80億元，其中40億做紓困、40億購買疫苗第三劑來提前對付變種病毒？柯文哲說，預算可能要先安排，大概要到年底才會正式核定，所以現在還有半年的時間觀察台北市要不要準備第三劑的疫苗。