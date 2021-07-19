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台本土新增15例確診、1例死亡

記者楊雅棠、邱宜君、蕭羽耘／台北19日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者楊雅棠／攝影）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎本土疫情持續趨緩，今天新增15例本土，6例境外移入個案；另新增一名死亡個案。

指揮官陳時中表示，今日新增的15例本土病例為8例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年7月14日至7月17日。個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、台北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

今日新增1例死亡個案，案13852，為80多歲男性，有慢性病，因有其他確診者接觸史，6月17日安排採檢，採檢時無症狀，檢驗結果為陽性，同日收治住院，6月18日確診，7月9日解除隔離，7月17日因其他原因死亡。

（圖：指揮中心提供）
（圖：指揮中心提供）

近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月17日累計公布14,192位確診個案中，已有12,268人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.4%。

另今日新增6例境外移入個案，為5男1女，年齡介於20多歲至50多歲，分別自阿根廷、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、波蘭、丹麥、美國入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於5月28日至7月17日。

指揮中心統計，累計1萬5429例確診，分別為1235例境外移入，1萬4141例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。

2020年起累計769例新冠肺炎死亡病例，其中761例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、台北市291例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

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