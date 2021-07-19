新聞評論／大罵BNT疫苗暴利 反成了蔡政府豬隊友？

鴻海／永齡基金會與台積電合計購買1000萬劑BNT疫苗已簽約。(本報資料照片)

郭台銘與台積電 聯手採購1000萬劑BNT疫苗 捐給政府，幾天來綠營似乎還沒有一致反應：行政院記者會上，發言人羅秉成強調交易若非政府支持不可能成功，儼然功勞一把攬給自家人。另一方面，却有重量級媒體高層親自操刀，宣稱依據所謂「國際生醫界權威管道」，單價35美元的疫苗（依據鴻海、台積電公布數字，應為32美元左右），代理商上海復星每劑賺了8美元，「非常驚人，簡直暴利」。

報導並指出，上海復星當初入股BNT5100萬美元，取得大中華區代理權最高8400萬美元。如今光是鴻海與台積電，就讓復星將後者賺回來，如果慈濟再買，復星就把前者也賺回來。意思儼然警告，還在鼓吹買BNT，就是「資匪」。

問題是：這番慷慨陳詞，對政府是幫忙，還是幫倒忙？

上月18日，民進黨立委為替單價810~881元新台幣的高端疫苗護航，總召柯建銘表示，「現在疫苗價格漲很高，就算高也不一定買得到」，還爆料郭台銘洽談BNT價格是42美元。幹事長羅致政也說，各大國際疫苗公司都指出，每筆採購的時間和數量等條件都不同，所以價錢是個假議題。

不同國家的訂單數字確實很難比較，同一買主還是可以前後對照：去年下半，東洋製藥透過復星採購BNT疫苗，當時傳出的數字也是31、32美元；反而東洋案告吹後，號稱直接與原廠洽購、結果因「中國打壓」而告吹，令駐德代表謝志偉自稱扼腕的嘗試，却傳出40美元以上的高價。衛福部長陳時中還在立院公開表示，「從沒看過31、32美元這種BNT價格」。如今郭台銘面對「暴利復星」，却能用遠低於柯建銘宣稱的數字成交；那麼先前所謂「直購」的暴利程度，才是真正高到不可想像。

開發新藥原本就是風險極大，一旦成功利潤驚人的煉金產業。報導提到，由輝瑞 負責銷售的BNT疫苗歐美市場，買給歐盟最早的單價是12美元，今年4月歐盟增購兩億劑，却增為23.22美元，顯示仍不斷上漲。至於輝瑞投資BNT多少錢？報導也列出數字：輝瑞買入BNT股票1.85億美元，付給BNT的權利金上限是5.63億美元。

至於輝瑞可因新冠疫苗賺到多少錢？今年5月，輝瑞將疫苗的預估總銷售額，由150億美元調升到260億美元；6月時加拿大皇家銀行的分析，更將數字拉到340億美元。換言之，輝瑞花了不到7.5億美元取得入場券，獲得銷售額超過45倍。

同樣道理，被痛斥暴利的上海復星，更只花了1.35億美元門票。如果這筆不到新台幣40億元的投資，是由台灣方面付出，如今可以獲得的營收，以及提前接種疫苗，對社會減少的生命財產損失，又將如何計算？

在疫情橫掃全球時，一劑難求的疫苗，的確深具戰略價值，蔡政府因此不斷替國產疫苗護航。然而是否代表，「國苗國造」才算是戰略物資？或是「國苗國造」就能夠建立戰略產業？

高端即使向美國引進技術，至今第三期試驗還沒開始，相較歐美大廠疫苗早已完成，證明的殘酷事實是：西方國家在技術與財力的優勢，仍非我方能夠超越。更何況產品的國際認證權力，始終操於各大國手中。汲汲於自創品牌的結果，就是只能敝帚自珍，難以取得國際認證，沒辦法有效外銷獲利，形成能打「世界盃」的產業體系；甚至未來疫情解封，國際交流恢復，也未必能讓民眾順利前往外國。唯一價值不過是一時的大內宣，鼓動虛榮與樂觀情緒而已。

更巧的是，捐贈疫苗的兩大龍頭企業，都非自創品牌，而是充分體會身在全球產業鏈中角色，把代工技術做到爐火純青，建立不可替代地位，成為世界的鴻海與台積電，反而發揮「護國神山」效果。

對防疫與產業戰略的謬誤視而不見，却對國家沒花一毛錢的企業捐贈挑三揀四，反而暴露政府疫苗採購的荒唐，更印證立委高金素梅形容，若將事情交給鴻海與台積電，可以又快又便宜地辦好。如此「隊友」到底是在幫助執政團隊，還是把坑挖得更大更深？這還真是個好問題。