新聞評論／政府頻喊疫苗夠了 為何一堆人打不到？

民眾施打疫苗。(中央社)

國民黨縣市欲循永齡／台積電 模式自購BNT疫苗 ，行政院卻以「疫苗已經夠了」為由，悍然拒絕。目前台灣 的施打率僅達兩成，近八成的人仍未施打，打過兩劑的人寥寥可數。包括台積電創辦人張忠謀都在APEC會議上喊話，說「台灣需要更多疫苗」，直接打臉行政院。現在許多民眾「想打卻打不到」，許多人的第二劑不知下落，而偷打、混打的亂象頻傳；蔡政府說「疫苗夠了」，到底在唬誰？

截至7月中旬，台灣取得的疫苗總數約900萬劑，包括525萬劑的AZ和365萬劑莫德納，其中三分之二為外國捐贈，僅三分之一是台灣自購。這顯示，政府採購的疫苗供貨遲緩，遲到的疫苗必然形成防疫空窗。台灣僅僅兩成的接種覆蓋率，在亞洲都排在末段班，蔡政府卻志得意滿高喊「疫苗已經夠了」，這不是在拿民眾性命和國家競爭力開玩笑嗎？

從年初以來，「疫苗夠了」一語就頻頻出現在政府官員口中。2月間，陳時中即宣稱政府採購的疫苗「已經夠用」；在衛福部採購BNT破局後，不同政商管道企圖牽線協助採購，總統府的答覆也都是「疫苗夠了」。5月底首批莫德納疫苗抵台，陳時中再度強調「今年已經夠用了」；慈濟表態要購捐BNT疫苗時，政府起初也以「已經夠了」阻擋。如此做法，說穿了，不過是想保留一塊市場大餅給兩家國產疫苗，即政府5月底與高端和聯亞簽約的1000萬劑。

事實上，對照這兩個月來台灣疫苗施打的狀況，即可知「疫苗夠了」的說法完全經不起檢驗。若非美、日慷慨捐贈疫苗，台灣疫苗覆蓋率迄今可能停在5%、6%左右，遇到本土疫情爆發及變種病毒，勢必不堪一擊。而且，由於高齡長者接種AZ的死亡率偏高，也造成許多民眾對接種的抗拒和對疫苗品牌的成見，導致AZ疫苗必須以特殊方式強銷，才能提高接種率。簡言之，疫苗的品牌喜好、副作用、到貨量等因素在在影響民眾接種意願，從而牽動接種率的高低；政府卻只關注「總量」的因素，未免目光短淺。

在疫苗覆蓋率高的國家，無不是在疫情之初即積極部署搶購各種疫苗，甚至參與投資大疫苗廠的研發與代工，以確保民眾的健康。反觀台灣，眼光始終停留在低階的口罩產製及援外上，又錯誤地選擇了發展「國產疫苗」的路線，從而拒絕更務實的國際疫苗採購及疫苗代工的機會。如此一誤再誤，不僅耽誤了國家防疫網的建立，更讓全民陷入疫苗短缺的恐慌。試想，要不是永齡、台積電、慈濟等民間部門大愛相助，蔡政府還不知道要如何度過此次的疫苗荒；如今政府官員竟還大剌剌擺出「疫苗已經夠了」的驕態，豈不荒謬到可笑？

最可議的是，蔡政府的防疫布局已經處於嚴重滯後狀態，府院官員卻不思調整腳步，繼續因循去年的舊思維行事。例如，要不要接受疫苗「混打」，在各種疫苗到貨無法準確掌握的情況下，恐怕是無法迴避的路；但政府堅持不能混打，卻又提不出可行的變通之計。以莫德納為例，已有260多萬人施打，他們的下一劑在哪裡？指揮中心並無答案。政府原稱可在相隔「四周後」施打第二劑，現在改口稱須隔「八到十周」；如此驟然改變，恐怕只是預知下一批到貨必然延宕的煙幕彈吧！

在當了半年「疫苗乞丐」後，蔡政府似乎還未學到教訓，一方面悍然拒絕台灣民間團體自購疫苗，一方面卻又轉頭向國際社會籲求援助。難道說，疫苗乞丐會當上癮？