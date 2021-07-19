談疫苗價錢 陳時中回「居心叵測」 藍：難以置信

指揮中心指揮官陳時中。(取材自指揮中心直播影片)

藍營立委質疑四、五十億元台幣採購疫苗 費用不知去向，指揮中心指揮官陳時中 昨天在記者會上動怒，他說，「叫我講價格的，我都認為居心叵測。」陳時中強調，疫苗進貨是台灣防疫面臨的最大困難，所有合約寫得清清楚楚，價格是保密事項，如果破壞保密，將影響合約有效性和進貨時程，請民眾多理解，不要因此讓進貨受到干擾。

對於陳時中昨天說「叫我講價格的，我都認為居心叵測」，國民黨立委賴士葆表示，不太敢相信自己的耳朵，「也更懷疑我們到底是不是真正的民主國家」。他批評陳時中明知道行政部門必須接受立法部門的監督，卻逕自無限延伸擴權，拒絕國會監督。

陳時中表示，不太了解67億預算 編列的細節，但政府買東西都有預算數、權責數，還有已經付出的現金流。政府買訂的疫苗目前到貨沒那麼多，付出的現金流當然還沒到預算數，但權責數都匡下來了，到貨前還會陸續付款。

指揮中心針對疫苗採購表示有保密協約，審計部審計長陳瑞敏也說是「機密」。國民黨主席江啟臣昨批評審計部到底在保護人民利益，還是在保護廠商利益？「難道審計部也變成另一個東廠了嗎？」民進黨立院黨團書記長羅致政表示，立院已做出決議，等疫苗全數到位後，便會公布疫苗採購細節，國民黨到底在急什麼？

江啟臣也說，他在本月8日已發函給指揮中心，要求提供相關資訊，他日前要求指揮中心盡快給予回覆，「他們的答覆居然是太忙了」，甚至可能要一個月以上才有辦法答覆。