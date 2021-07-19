我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

談疫苗價錢 陳時中回「居心叵測」 藍：難以置信

台灣新聞組╱台北19日電
指揮中心指揮官陳時中。(取材自指揮中心直播影片)
指揮中心指揮官陳時中。(取材自指揮中心直播影片)

藍營立委質疑四、五十億元台幣採購疫苗費用不知去向，指揮中心指揮官陳時中昨天在記者會上動怒，他說，「叫我講價格的，我都認為居心叵測。」陳時中強調，疫苗進貨是台灣防疫面臨的最大困難，所有合約寫得清清楚楚，價格是保密事項，如果破壞保密，將影響合約有效性和進貨時程，請民眾多理解，不要因此讓進貨受到干擾。

對於陳時中昨天說「叫我講價格的，我都認為居心叵測」，國民黨立委賴士葆表示，不太敢相信自己的耳朵，「也更懷疑我們到底是不是真正的民主國家」。他批評陳時中明知道行政部門必須接受立法部門的監督，卻逕自無限延伸擴權，拒絕國會監督。

陳時中表示，不太了解67億預算編列的細節，但政府買東西都有預算數、權責數，還有已經付出的現金流。政府買訂的疫苗目前到貨沒那麼多，付出的現金流當然還沒到預算數，但權責數都匡下來了，到貨前還會陸續付款。

指揮中心針對疫苗採購表示有保密協約，審計部審計長陳瑞敏也說是「機密」。國民黨主席江啟臣昨批評審計部到底在保護人民利益，還是在保護廠商利益？「難道審計部也變成另一個東廠了嗎？」民進黨立院黨團書記長羅致政表示，立院已做出決議，等疫苗全數到位後，便會公布疫苗採購細節，國民黨到底在急什麼？

江啟臣也說，他在本月8日已發函給指揮中心，要求提供相關資訊，他日前要求指揮中心盡快給予回覆，「他們的答覆居然是太忙了」，甚至可能要一個月以上才有辦法答覆。

疫苗 陳時中 預算

上一則

藍批民進黨：有歧見 就打成中共同路人

下一則

新聞評論／政府頻喊疫苗夠了 為何一堆人打不到？

延伸閱讀

趙少康槓陳時中：不公布購買疫苗價格 到底誰居心叵測？

趙少康槓陳時中：不公布購買疫苗價格 到底誰居心叵測？
台男混打AZ+輝瑞+莫德納疫苗 或創台首例

台男混打AZ+輝瑞+莫德納疫苗 或創台首例
確診降至個位數 陳時中：警戒降級的可能性非常高

確診降至個位數 陳時中：警戒降級的可能性非常高
台確診增15例 陳時中：關聯不明者較少

台確診增15例 陳時中：關聯不明者較少

熱門新聞

民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
台積電創辦人張忠謀。（截圖自總統府直播）

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

2021-07-16 21:52

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年