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柯文哲：北市擬舉債自購mRNA 部署第三劑迎戰Delta

記者林麗玉／台北19日電
柯文哲在專訪中透露北市府有自購疫苗打算，柯提到，如果台北市要買疫苗，就是兩劑疫苗做底後，自購第三劑疫苗，原則上就是要買mRNA，買第三劑就是為了對付變種病毒。（圖：北市府提供）
柯文哲在專訪中透露北市府有自購疫苗打算，柯提到，如果台北市要買疫苗，就是兩劑疫苗做底後，自購第三劑疫苗，原則上就是要買mRNA，買第三劑就是為了對付變種病毒。（圖：北市府提供）

台北市長柯文哲透露，北市府已經有自購疫苗打算，柯文哲表示，如果台北市要買疫苗，就是兩劑疫苗做底後，自購第三劑疫苗，原則上就是買mRNA，「買貴的」，就是為了對付Delta變種病毒。

來源：聯合新聞網

柯文哲接受電視台專訪，對台北市要不要透過雙城論壇管道自購疫苗？柯文哲表示「算過了！」副市長黃珊珊也說，面對未來的Delta病毒，北市府抓80億（台幣，下同，約2.86億美元）預算，其中40億買疫苗，「台北市就算舉債，也都要幫市民買疫苗」，柯還在一旁嘆氣表示「要舉債、台北市終於要舉債了！」黃珊珊說，「我們（台北市）先準備好，買得到、買不到還不知道，但這就是首都態度。」

北市府發言人陳智菡表示，黃珊珊在影片中提及80億元，有40億是為紓困，買疫苗部分算在另外40億元內，並以人口數進行計算，不過目前僅是審慎考慮階段，還在討論中。

此外，台灣第三輪疫苗意願登記至今天中午12時收單，截至昨傍晚5時，全台862萬多人完成登記，仍有四成六民眾堅持選擇莫德納疫苗，427萬多人複選AZ與莫德納，指揮中心統計，自7月11日下午2時之後，近120萬人「改變心意」重複勾選AZ疫苗，希望早一點打到疫苗。

資深媒體人陳文茜昨透過臉書表示，單選接種莫德納者「施打機會渺茫」，預約等同「幻想中的幸福」，因為政府將剩餘劑量保留給已打第一劑者，作為第二劑接種使用。

指揮中心昨評估各地方政府及合約醫療院所莫德納剩餘量，尚足以提供第一到第三類對象施打第二劑之用，陳文茜表示，該項措施代表政府把剩餘的莫德納疫苗保留給已打第一劑的人，除了這些人之外，末來還有第七、八類，社會運作之必要人員（82萬人）及65至74歲以上老人（190萬人）。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納疫苗解凍後，可使用期間為30天，目前地方政府約有30多萬劑存量，其中20多萬劑在8月6日到期，因此開放前三類對象接種第二劑。

至於單選莫德納者恐無疫苗可打，莊人祥說，現階段不鼓勵混打，首劑接種莫德納，當然第二劑也需接種莫德納，中央會保留接種第二劑所需的量，但並非現在單選莫德納者就打不到，政府正洽購疫苗，希望第三季或第四季可再進一批。

疫苗 莫德納 柯文哲

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