管制變嚴無法出席開幕典禮 唐鳳東奧行取消

配合東奧防疫政策，行政院政務委員唐鳳取消赴日行程。（本報資料照片）

日本東京奧運 開幕在即，為配合國際奧會針對各國發布的防疫 規範，並考量奧運主辦國日本的防疫需要，行政院昨天宣布，政務委員唐鳳將取消原訂前往東京奧運的行程。行政院長蘇貞昌今天上午將赴松山機場歡送台灣代表團，勉勵選手為自己和國家爭光。

行政院發言人羅秉成指出，中華奧會14日甫接獲國際奧會向各國發布的電子郵件通知，得悉基於日本防疫考量，有關東奧開幕典禮，將嚴格限制選手以外的出席人員，僅開放各國奧會主席、祕書長及國際政要（如國家元首、政府首長等）人員出席。

羅秉成說，教育部體育署接獲訊息後，即向外交部、中華奧會及國際奧會等各方瞭解狀況，確認是國際奧會為因應日本疫情的防疫需求，採取較往年嚴格的人員管制措施；唐鳳雖為貴賓身分，但不在上述國際奧會的出席對象範圍內，受限於新防疫規定，唐鳳恐無法親自參加開幕典禮。

羅秉成說，蘇揆在瞭解唐鳳及相關部會的報告說明後，徵詢唐鳳意見、並向蔡英文總統報告後，決定取消唐鳳此次出席東京奧運的行程。

知情人士透露，日方發給唐鳳的貴賓證件，屬國家奧會的貴賓、而非國際政要級的貴賓證，唐鳳是因證件不符，只能取消行程。

唐鳳表示，雖行程改變，但有三件事沒有改變：對選手的支持沒有改變、對奧運的祝福沒有改變、對日本的感謝沒有改變；她仍希望訪日，為促進交流盡一分心力。