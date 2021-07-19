台抗疫不以清零為目標 搶救餐飲業擬再發振興券

疫情趨緩，指揮中心宣布微解封，有條件開放戶外野餐及休閒，桃園竹圍漁港18日下午湧入大批遊客，為近兩個月來少見的熱鬧景象。（記者杜建重／攝影）

新冠肺炎本土疫情 趨緩，新確診個案昨又新增15例本土個案、四例死亡案例。指揮中心指揮官陳時中 表示，疫情控制非常穩定，關聯不明者相對較少，目前趨勢來看，未來三級警戒降級的可能性很高，只要符合疫情下降、即時因應能力與醫療量能足夠等三條件，就考慮降級，但不以清零為目標。

是否提前宣布警戒降級？陳時中說，大家都希望及早準備，但疫情變化很快，如果看到穩定跡象，當然可以及早宣布，但仍以疫情控制為主。

來源：聯合新聞網

搶救餐飲業，行政院擬再度發放振興券。據悉，行政院已請國發會與各部會盤點並規畫振興方案，預計本周將擇日開會討論；去年實施成效良好的振興券，今年也會發放，使用範圍待討論，目前共識是優先搶救受創甚深的餐飲業。

官員透露，日後疫情仍可能繼續微幅波動，要「清零」很困難，考量餐飲業、服務業就業人口眾多，因此盼能在「清零」與中央防疫 規範之間，創造出振興措施，協助內需產業，會根據去年的狀況做為參考。參與盤整振興政策的部會包括經濟部、交通部、文化部、農委會等。

對振興措施上路的時機點，官員說，防疫相關措施要進一步鬆綁，否則振興措施很難發揮預期效果。以餐飲業為例，若地方政府尚未放寬餐飲內用，此時發放振興券，只會淪為消費者仍舊「外帶」的替代性消費效果。

官員也指出，全面發放現金的機率相對較低，因為行政部門考量振興經濟效果相對較差，這也是為何去年行政院堅持不發現金的原因。去年推動成效良好的措施，還有「藝FUN券」、「農遊券」、「國旅補助」等，官員說明，由於未來得和「疫情共存」，暫時還不適合推出刺激人流的振興措施，因此暫無推出藝FUN券、農遊券的急迫性。

因應隨疫情趨緩，防疫規定逐漸鬆綁，指揮中心日前宣布同住家人可在車內「脫罩飲食」，由於難以查證是否同住，陳時中昨表示，不贊成警方花時間查核身分，希望民眾自覺自律。另外，指揮中心也宣布，民眾可在戶外野餐，但仍需注意通風、社交距離等兩大要求。昨新增15例個案中，九男、六女，個案分布上，以新北市七例最多，其次為台北市五例、桃園市三例。