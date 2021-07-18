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北市要舉債近3億購疫苗？柯文哲：買第3劑是為對付變種病毒

記者林麗玉／台北報導
柯文哲在專訪中透露北市府有自購疫苗打算，柯提到，如果台北市要買疫苗，就是兩劑疫苗做底後，自購第三劑疫苗，原則上就是要買mRNA，買第三劑就是為了對付變種病毒。圖／北市府提供
柯文哲在專訪中透露北市府有自購疫苗打算，柯提到，如果台北市要買疫苗，就是兩劑疫苗做底後，自購第三劑疫苗，原則上就是要買mRNA，買第三劑就是為了對付變種病毒。圖／北市府提供

台北市長柯文哲接受電視台專訪，對於屢屢被問台北市要不要自購疫苗？柯文哲在專訪中透露「(台北市)算過了！」透露北市府有自購疫苗打算，柯還提到，如果台北市要買疫苗，就是兩劑疫苗做底後，自購第三劑疫苗，原則上就是要買mRNA。

柯說，「為什麼？因為買第三劑就是為了要對付變種病毒，就要買貴的，打兩劑做底，買第三劑就是為了對付變種病毒」。

副市長黃珊珊也表示，面對未來的Delta病毒，北市府抓40億元(約1.4億美元)、80億元(近2.9億美元)，台北市就算舉債，也都要幫市民買疫苗，柯還一陣嘆氣表示「要舉債，台北市終於要舉債了！」黃珊珊說，「我們(台北市)先準備好，買得到、買不到還不知道，但這就是首都的態度。」

關於北市考慮舉債買疫苗部分，台北市政府發言人陳智菡表示，台北市副市長黃珊珊在影片中提及的80億元，有40億元為紓困，買疫苗部分算在另外40億元內，並以人口數進行計算，不過目前僅是審慎考慮階段，還在做討論當中。

另外，先前北農、環南市場群聚，柯文哲說，他自己的判讀是「北市又盲又聾」，因為台北市只能看到三分之一案例，後來才發現，三分之二確診案例都不在台北市，而是在新北市，等新北傳過來之後，已經是兩天後的事了，才發現這幾個人已經進去防疫旅館隔離，怎麼旁邊的攤位都還在營業？中央這一年多來都沒有發現。

柯文哲也抱怨，執政黨媒體控制得太好，別人出事都不會有事，甚至抱怨，陳培哲是深綠的也被打成中共同路人，他被抹紅也不算什麼。尤其每天打開電視台，政論節目每天罵你，他是亞斯伯格症，這是他最大優點，沒有什麼情緒，不然早就垮了。

柯抱怨，執政黨媒體控制太好，別人出事都不會有事，陳培哲是深綠的，也被打成中共同路人，我被抹紅也不算什麼。

對於台北市的疫情能不能清零？柯文哲則表示，「行百里半九十，最後十里才最困難」，要完全清零還是要連續28天+0才可以，台北市社區還是有潛藏感染源，至於9月是否做好開學準備？柯說，這是目標，準時開學式計畫，就是全部返回校園全部要打疫苗，不過方法是人想出來的，也可以線上線下混合班，一班25人，只有5個人到學校，其他線上，就不會感染。

柯文哲也說，當全國有30億人打過疫苗，台灣還買不到疫苗，老百姓想說，怎麼發生這種事？我們GDP不是兩萬多？尤其鴻海台積電買到疫苗，民進黨一定很為難，給它進來，不給它進來都不對，他不想抱怨了。

柯文哲說，他從不寫日記，不過過去這兩個月，可以拍好多部電影，柯回想他5月13日中午接到和平醫院的電話，表示不妙了，院內有確診者，5月14日衛福部長陳時中到市府，也是來講講話，當時陳提議是否比照部桃，感染就將病人搬走、將醫院清空？柯說，當時他判斷不可能，並跟副總院長璩大成發Line，寫下「約克鎮號」。

柯說，和平醫院是北台灣最重要防疫專責旅館，不可能退出戰場，必須比照約克鎮航母儘管受傷也要上戰場。

疫苗 柯文哲 台灣

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