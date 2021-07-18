台確診增15例 陳時中：關聯不明者較少

第一排由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排由左到右醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

台灣新冠肺炎本土疫情 趨緩，昨天新增本土案例8例。但今天確診個案數反彈，國內新增15例本土個案及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。指揮中心指揮官陳時中 表示，疫情控制非常穩定，關聯不明者相對較少，整體疫調都會跟地方落實來做，針對需要跨縣市合作、協調，幫助整體疫調更清楚。

陳時中表示，今日新增15例本土病例，為9例男性、6例女性，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於今年7月10日至7月17日。個案分布以新北市7例為最多，其次為台北市5例、桃園市3例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

台灣新增15例本土個案及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。（圖：指揮中心提供）

新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月26日至6月13日，確診日介於6月3日至6月16日，死亡日介於7月13日至7月15日。

陳時中指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月16日累計公布1萬4180位確診個案中，已有1萬2243人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。

台灣新增15例本土個案及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。（圖：指揮中心提供）

今日新增3例境外移入個案中，案15507為本國籍20多歲男性，7月15日自西班牙返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫 旅館檢疫，於今日確診；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

案15508為英國籍20多歲男性，7月15日自英國來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

案15512為本國籍50多歲女性，7月16日自美國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，在機場採檢後至防疫旅館檢疫，同日出現流鼻水、喉嚨痛、喉嚨癢及頭暈症狀，7月17日由衛生單位安排至集中檢疫所隔離，並於今日確診；已匡列接觸者19人，其中10人為同班機前後兩排旅客，列居家隔離，餘9人為同班機機組員，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內1萬5408例確診，分別為1229例境外移入，1萬4126例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計768例COVID-19死亡病例，其中760例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、台北市291例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。