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新聞評論／採購疫苗保密…是不能說？還是不敢說？

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政府日前已分別向高端及聯亞共採購共1000萬劑疫苗，但對於採購金額卻以保密條款為由拒絕公開，引發外界質疑。（本報資料照片）
政府日前已分別向高端及聯亞共採購共1000萬劑疫苗，但對於採購金額卻以保密條款為由拒絕公開，引發外界質疑。（本報資料照片）

蔡政府花了大筆預算購買疫苗，但現在自購到貨的疫苗卻寥寥可數，絕大多數都是靠國際的「恩典牌」。外界質疑這些錢去了哪裡？沒想到這居然成為國家的最高機密，閣揆蘇貞昌以國際契約都有保密條款來搪塞。姑且不論鴻海跟台積電都迅速公布採購金額，退一萬步想，若國際契約有保密條款，為何連購買高端跟聯亞本土疫苗也得保密？難怪會坐實外界質疑，其中大筆的疫苗採購預算恐怕都用來買了本土疫苗，政府才不敢對外公開。

從疫情爆發以來，衛福部已經是如假包換的衛福「布」，3+11沒有會議紀錄，最近更被指揮中心專家諮詢小組成員、台大感染科醫師李秉穎爆料，專家會議根本沒有討論過3+11。指揮中心可能因為這樣才提不出會議紀錄，恐怕就是幾個人說了算，衛福部長陳時中被問到惱羞成怒了便說「我決策我負責」，但到現在已有700多人染疫而亡，也不知道他負了什麼責，繼續每天當報數字的機器。

現在引起外界更大質疑的是，根據立委估算，衛福部已經花了67億元（台幣，下同）採購疫苗，但算算現在到貨的疫苗數，也不過10億元之譜，就算再加上10億的預付款，剩下的四、五十億元究竟去了哪裡？對於這個問題，過去幾個月來，任憑外界如何追問，陳時中始終以國際疫苗採購有保密條款來遮掩，就連在野黨立委詢問審計長竟也以機密為由拒絕。

但陳時中這「保密條款」的遮羞布，在鴻海及台積電簽約購買BNT疫苗，且迅速公布採購金額後，「刷」地一聲被狠狠地扯下，蘇貞昌被問到這個問題時，他說疫苗是賣方市場，國際性的採購契約都有保密條款，以免拿不到疫苗。請問鴻海跟台積電簽的是什麼合約？是國內採購契約嗎？這兩家私人公司沒有用到納稅人一分一毫的錢，11日深夜完成簽約，12日一早在股市開盤前就發布重訊向投資大眾交代，為何政府買疫苗卻不能向納稅大眾公開說明，反而蓋上一層又一層的黑布？

就算國際疫苗擔心會有比價、搶市的問題，公布採購合約導致影響供貨進度，那高端與聯亞又怎麼說？到目前為止，高端跟聯亞根本沒有國外搶單的問題，為何也以保密條款為由拒絕公開？更重要的是，就算有國外訂單，政府本來就可以比照當時疫情爆發時，以國家防疫物資為由祭出口罩出口禁令一樣，要求本土疫苗要優先供應國內，何況這些本土疫苗廠商當初都有獲得政府的資金挹注，這些理由根本說不通。

對於疫苗採購金額的流向，政府表現得愈神秘，便愈讓人懷疑其中必有貓膩，尤其蔡政府一路以來毫不遮掩為本土疫苗的護航、背書，愈顯得黑影幢幢，也讓原本一心想推銷本土疫苗的蔡政府，反而重創了台灣人的信心。蔡政府要重振國人對於本土疫苗的信心，不是幫著搖旗吶喊、大開綠色通道，而是政府到疫苗公司都要從資訊公開透明開始，包括疫苗保護力、EUA審查、採購金額等，更不是動輒興訟提告，想要以此堵住悠悠之口，除非當中真有見不得光之處。（轉載自聯合新聞網）

疫苗 陳時中 聯亞

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