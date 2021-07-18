蘇貞昌堅持疫苗採購不能說 藍：政院成了藥廠下屬？

行政院長蘇貞昌（右）堅持疫苗採購有保密條款。（記者曾原信／攝影）

外界一再質疑政府採購疫苗 的花費是不是應該公開？行政院長蘇貞昌昨天表示，疫苗是一個賣方市場，「這個國際性的契約都有保密條款的規定」，不能公布詳細的內容。國民黨立委洪孟楷批評，疫苗價格不能問、疫苗到貨不能問，現在連政府已支出的67億元台幣預算 到底給誰也不能問，「行政院究竟是藥廠下屬？還是人民的行政院？」

蘇貞昌說，朝野都認為疫苗採購很重要，因此在立法院能快速通過預算，全世界都在搶疫苗，不管民間企業或團體能協助政府爭取國際疫苗，他都表達感謝。至於疫苗預算是否公開？蘇貞昌說，連與台積電、鴻海合力採購的疫苗細節，也都不能公布詳細內容，因為都是國際上契約相關約定，不能自己約定又違反。

蘇貞昌說，疫苗預算不但要立法院通過，執行完畢後，一定會有詳細的各種數據，提供國會監督及相關機關審查，現在最重要的是，好不容易疫苗漸漸進來，還請國人同胞，「輪到你趕快打」。

不過，國民黨立委李貴敏表示，台灣 目前取得的疫苗多數是國外捐贈，政府實際採購進來劑量非常有限，採購疫苗的錢用到哪去？不容許以機密為名拒絕國會監督，疫苗採購也非機密預算；官員信口開河以機密為由拒絕國會監督，不但有違憲之虞，更嚴重傷害台灣民主法治。

洪孟楷指出，立法院去年5月就通過115億元給政府專款採購疫苗，但一年下來，民進黨政府仍無法按承諾於今年6月底前拿到2000萬劑疫苗，蘇貞昌拿不到足夠疫苗，還企圖掩蓋疫苗採購真相，有沒有想過700多位染疫往生國人家屬的感受？