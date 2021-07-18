才說「闖紅燈還好得意」 陳時中急轉彎：朝混打方向研議

衛福部長陳時中。（記者鄭超文／攝影）

台灣 之前出現「混打疫苗 」亂象，指揮中心指揮官陳時中 前天以「闖紅燈還好得意」來比喻。但隨著各界呼聲，陳時中昨天首度表示，指揮中心確實朝向開放混打的方向研議，若真開放混打，台灣對疫苗到貨壓力將減少，有助增加疫苗涵蓋率，但仍須考量效益與安全性，目前台灣已展開相關試驗，也將參考國外資訊，有信心的話，將朝此方向前進。

行政院長蘇貞昌昨說，是否該開放混打應由專家會議討論決定。台北市長柯文哲說，目前ＷＨＯ沒有禁止台灣要不要開放混打，他還是主張開放，因為疫苗進來一下AZ、一下莫德納，如果限制混打，將來在疫苗調配會有困難；國際上已經有許多論文都說可以，相信中央很快就會同意。他也暗酸說，「這次專家會議，要確定有會議紀錄喔」。

對於混打疫苗，預防接種委員會專家尚在討論階段。指揮中心專家小組召集人張上淳曾指出，多數專家認為AZ加ＢＮＴ疫苗。是否意味著ＢＮＴ疫苗抵台時可望開放混打？陳時中說，未來疫情、疫苗等各方面的狀況變化很快，AZ混打莫德納疫苗的研究也會愈來愈多，相信也會有各種疫苗混打組合，會請專家密切注意。

有民眾第一劑接種AZ或莫徳納疫苗出現不良反應，可於間隔十周後改打其他廠牌疫苗，需持不良通報及醫師診斷證明等，至原門診、旅遊醫學門診接種。陳時中指出，上述族群於打完一劑之後，可徵詢醫師於第二劑改打其他廠牌疫苗，此屬特殊情況，目前並未全數開放混打，仍須有條件放行。

台灣開放第二輪疫苗施打，94萬人預約施打，曾經接種第一劑AZ疫苗民眾，若間隔滿十周後，可於未來四周進行意願登記及預約接種第二劑AZ疫苗。但第一劑接種莫德納疫苗滿十周者，無法據此預約第二劑莫德納疫苗，符合條件的第一類、機組員及孕婦等，仍可至原門診施打第二劑莫德納疫苗。

陳時中前天完成第二劑AZ疫苗接種，昨天在記者會中被問及感受，他稱，前晚體溫36.6度，沒有發燒，除了手舉超過90度有點痠，沒有其他狀況。