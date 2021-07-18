我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

才說「闖紅燈還好得意」 陳時中急轉彎：朝混打方向研議

台灣新聞組／台北18日電
衛福部長陳時中。（記者鄭超文／攝影）
衛福部長陳時中。（記者鄭超文／攝影）

台灣之前出現「混打疫苗」亂象，指揮中心指揮官陳時中前天以「闖紅燈還好得意」來比喻。但隨著各界呼聲，陳時中昨天首度表示，指揮中心確實朝向開放混打的方向研議，若真開放混打，台灣對疫苗到貨壓力將減少，有助增加疫苗涵蓋率，但仍須考量效益與安全性，目前台灣已展開相關試驗，也將參考國外資訊，有信心的話，將朝此方向前進。

行政院長蘇貞昌昨說，是否該開放混打應由專家會議討論決定。台北市長柯文哲說，目前ＷＨＯ沒有禁止台灣要不要開放混打，他還是主張開放，因為疫苗進來一下AZ、一下莫德納，如果限制混打，將來在疫苗調配會有困難；國際上已經有許多論文都說可以，相信中央很快就會同意。他也暗酸說，「這次專家會議，要確定有會議紀錄喔」。

對於混打疫苗，預防接種委員會專家尚在討論階段。指揮中心專家小組召集人張上淳曾指出，多數專家認為AZ加ＢＮＴ疫苗。是否意味著ＢＮＴ疫苗抵台時可望開放混打？陳時中說，未來疫情、疫苗等各方面的狀況變化很快，AZ混打莫德納疫苗的研究也會愈來愈多，相信也會有各種疫苗混打組合，會請專家密切注意。

有民眾第一劑接種AZ或莫徳納疫苗出現不良反應，可於間隔十周後改打其他廠牌疫苗，需持不良通報及醫師診斷證明等，至原門診、旅遊醫學門診接種。陳時中指出，上述族群於打完一劑之後，可徵詢醫師於第二劑改打其他廠牌疫苗，此屬特殊情況，目前並未全數開放混打，仍須有條件放行。

台灣開放第二輪疫苗施打，94萬人預約施打，曾經接種第一劑AZ疫苗民眾，若間隔滿十周後，可於未來四周進行意願登記及預約接種第二劑AZ疫苗。但第一劑接種莫德納疫苗滿十周者，無法據此預約第二劑莫德納疫苗，符合條件的第一類、機組員及孕婦等，仍可至原門診施打第二劑莫德納疫苗。

陳時中前天完成第二劑AZ疫苗接種，昨天在記者會中被問及感受，他稱，前晚體溫36.6度，沒有發燒，除了手舉超過90度有點痠，沒有其他狀況。

疫苗 台灣 陳時中

上一則

新聞評論／採購疫苗保密…是不能說？還是不敢說？

下一則

政治護航國產疫苗反害之 不如讓科學說話

延伸閱讀

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大
永齡、台積大方揭疫苗單價 打臉陳時中「保密說」

永齡、台積大方揭疫苗單價 打臉陳時中「保密說」
黑白集／「不如錢給企業去買」 她說得有理

黑白集／「不如錢給企業去買」 她說得有理
390萬人只要莫德納 陳時中：有得等

390萬人只要莫德納 陳時中：有得等

熱門新聞

有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口