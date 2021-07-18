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確診降至個位數 陳時中：警戒降級的可能性非常高

記者謝承恩、陳雨鑫／台北18日電
微解封的首個假日，位於宜蘭南方澳的南寧魚市湧入人潮，市場遵照防疫指引，消毒、量測體溫、實名制並限制人流，大批民眾排隊等待進入。（記者許正宏／攝影）
微解封的首個假日，位於宜蘭南方澳的南寧魚市湧入人潮，市場遵照防疫指引，消毒、量測體溫、實名制並限制人流，大批民眾排隊等待進入。（記者許正宏／攝影）

台灣昨天新增本土案例8例，確診案例中新增死亡1例，為5月初爆發本土疫情後，新增病例首次降至個位數。指揮中心指揮官陳時中記者會一開始就說，「是一個好消息」，表示整體案件數愈少，疫調就能做得愈精確、完整，阻斷傳播鏈，以目前趨勢來看，7月26日後三級警戒降級的可能性很高。

台灣疫苗涵蓋率也超過20%，前天單日接種人次破28萬，疫苗接種率達20.4%、劑次人口比是20.93%。陳時中說，疫苗打到20%是第一個里程碑，打到40%，就有防疫效果，60%可達群體免疫，個案數已到個位數，加上疫苗涵蓋率也到20%，「看到疫情控制可能」。

陳時中表示，期待三級警戒到期後能順利降級，以目前趨勢來看，降級的可能性很高。本周將針對三級降二級陸續準備。他補充，防疫強度若太強，會造成防疫疲乏，違規者反而變多，並非指揮中心樂見；但若下周突然有小型群聚，也有可能不降級，採緩坡式進行；如果下周確診個案一樣少，「坦白講那時強制太強也限制不住」，大家願意配合，就能達到適當管制效果。

台灣昨天新增本土案例8例，其中4人是居家隔離驗出陽性，新北市5例，台北、桃園、台中各1例，解除隔離率達86.3%。昨天新增死亡個案是案3419，居住在雙北的60多歲民眾，因腳部蜂窩性組織炎就醫，一度成功移除呼吸器轉至一般病房，但後期症狀惡化，至今感染源不明。

台灣昨天迎來微解封第一個周末，車流及人潮明顯上升，確診個案數首度來到個位數。目前規定民眾外出須全程配戴口罩，但在外工作者若在空曠通風處、保持社交距離，可脫口罩用餐；同車者若為同住家人，也可在車內飲食。

民眾自駕出遊，是否可於車內飲食？陳時中指出，在微解封狀況下開車出遊，若同車者為同住家人，可於車內脫口罩一同飲食，若不是同住家人，飲食時，仍須輪流且維持個別佩戴口罩。至於判定車內人員是否為同住家人有其難度，陳時中表示，「我相信人民素質不會故意去違規，只要是非同住家人，社交距離要拉出，不然就是一人吃、一人戴口罩。」

部分戶外工作者必須在戶外用餐，指揮中心也首次宣布鬆綁，讓民眾能夠在戶外空曠及通風處，與他人保持社交距離下飲食。至於內用，指揮中心已經開放，餐廳在建立隔板等條件下內用，但地方政府更為謹慎而未開放，未來若降級也能夠再往下鬆綁。

另外，中央流行疫情指揮中心已發文給各醫療院所，放寬院內採檢標準，醫護人員、住院患者、陪病者，只要完成兩劑疫苗接種且滿14天，無需定期強制採檢。

陳時中 口罩 疫苗

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