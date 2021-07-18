政治護航國產疫苗反害之 不如讓科學說話

蔡政府讓先天不足的國產疫苗添加政治味，反不利國產疫苗發展。(本報資料照片)

許多人覺得國產新冠疫苗 研發受到許多關愛，但細數前路，卻是重重坎坷。先有民眾質疑國產疫苗採購價格太高，但相較於歐美等國在疫苗研發初期即挹注大筆資金、預先採購，衛福部提供的獎勵金被譏諷為九牛一毛；後來進入第二期試床試驗，政治人物不知有意還是無意的護航，又成為愛之足以害之的範例。

從蔡英文總統喊出力拚7月開打國產疫苗，加上採購國際疫苗不力，被質疑為國產疫苗而鋪路。前副總統陳建仁又在高端疫苗第二期臨床期中報告出爐前，在媒體上高談闊論，自稱夫妻倆打高端臨床試驗疫苗，「幾乎沒有不良反應」，甚至提出試驗單位分析4000多人資料，不良反應比率低。

當時就引發質疑，未引發不良反應有多種可能，可能是打到安慰劑，也可能是疫苗反應極差，但前副總統先有4000多人的不良反應回報資料，最近又率先揭露自己打的是安慰劑；前衛生署長楊志良參加聯亞 疫苗床試驗，且為65歲族群數最後一位收案者，原本對國產疫苗研發有激勵作用，如今又公開退出試驗 。

扶植國產疫苗最好的方式，或許應該是回歸「科學證據」，讓科學說話，疫苗接種關係人民健康，疫情 防治，不應是訴諸情感、訴諸政治，國產疫苗夠強大，有足夠實力，不必用這些「過度保護」的方式，讓議題失焦，最後淪於政治口水。

缺乏自信或過度自信都不宜，更不該認為國外月亮比較圓，政府讓先天不足的國產疫苗添加政治味，反不利國產疫苗等生醫產業長期發展。