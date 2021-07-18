提前解盲有風險 專家：影響國產疫苗試驗完整性

因應新冠肺炎而研發的國產疫苗，原可望提供台灣民眾保護，卻一路走來坎坷。圖為北市府針對地下街群聚，17日安排相關工作人員接受進口疫苗接種。(記者季相儒／攝影)

國產疫苗 臨床試驗之亂延燒，一般臨床試驗送交主計畫後就一路執行，鮮少提前解盲，如今礙於疫情 ，為了受試者權益，個別解盲恐是不得不的決定。專家指出，提前解盲對整體試驗結果多少會有影響，特別最後抗體監測數據，但台灣 兩家藥廠第二期臨床期中報告已出爐，因此並不影響EUA（緊急授權使用）申請資格。

中研院士陳培哲表示，臨床試驗最根本的精神就是「尊重受試者的意願」，這是受試者最基本的權利。但台北醫學大學附設醫院臨床試驗中心主任劉明哲表示，退出臨床試驗只求解盲，「有爭議空間」，過去緊急解盲多發生在危急時刻，例如出現嚴重副作用等，且未必需要退出試驗。

劉明哲說，國外疫苗臨床試驗設計，受試對象接種兩劑後一個月，取得免疫原性資料，安慰劑組會直接轉為疫苗組，主要是疫情嚴峻，不能讓安慰劑組暴露在風險中太久。不過，台灣去年設計臨床試驗主計畫時，疫情穩定，沒想到後續疫情出現變化，若當初有類似的設計，現在可能就不會有這麼多疑慮。

劉明哲表示，提前解盲最大風險是影響試驗完整性，原訂10月或11月解盲，除要確認副作用，最重要的是追蹤抗體濃度的消長；若提前解盲，符合資格者又去接種公費進口疫苗，最後監測的抗體濃度難以辨別是國產疫苗產生，還是公費疫苗生成。

政府無法得知，符合公費接重資格者有誰參加臨床試驗，反之，若有人解盲後，即使加入延伸性試驗，還是去接種公費疫苗，臨床試驗單位也無法得知。只能待國產疫苗通過EUA後，疫苗組受試者必須補登接種資料，才會知道有無重複接種。

陳培哲則表示，受試者權益的重要性高於臨床試驗。劉明哲也說，「放棄」與「參加」延伸性試驗，都是受試者權益。

陳培哲表示，國外媒體報導，BNT近期將取得生物製劑許可申請（BLA），也就是正式藥證，漸漸地EUA將走向歷史，國產疫苗是否要繼續尋EUA模式，值得思考。