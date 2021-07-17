台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

中央流行疫情指揮中心記者會左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台近日本土案例穩定維持二位數以下，今日首見降至個位數。中央流行疫情 指揮中心公布台新增12例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。指揮中心指揮官陳時中 今日宣布，「今日好消息，確診案例來到個位數。」

他表示，案例數少，進行疫調就能夠更完整、精確，最重要的是針對個案的追蹤也不能放鬆，才能把傳播練阻斷，期待在三級警戒到期後能順利降級，降級可能性變得很高。

指揮中心表示，今日新增之8例本土病例(其中4例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為6例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。個案分布以新北市5例為最多，其次為台北市、桃園市及台中市各1例；其中3例為已知感染源、4例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

中央流行疫情指揮中心公布台新增12例新冠肺炎確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案3419)，為60多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史。5月21日因其他原因就醫並採檢，採檢時無症狀，當日檢驗結果為陽性並收治住院，5月22日確診，7月15日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月15日累計公布14148位確診個案中，已有12207人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案中，案15486為台籍20多歲男性，7月14日自阿拉伯聯合大公國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案入境時無症狀，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診(Ct值32.1) ，相關接觸者匡列中。

案15494為台籍50多歲女性，5月13日自美國 入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案在台期間並無症狀，7月16日因出境需求自費採檢，於今日確診（Ct值36），相關接觸者匡列中。

案15495為香港籍40多歲男性，5月7日自奈及利亞入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案在台期間並無症狀，7月16日因工作需求採檢，於今日確診(Ct值36)，相關接觸者匡列中。

案15496為台籍50多歲男性，7月8日自印尼返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，檢驗結果陰性，7月10日出現喉嚨痛等症狀，經視訊診療及開藥後緩解，7月16日因症狀持續，由衛生單位安排採檢，於今日確診，個案同班機旅客皆於集中檢疫所檢疫，故無框列接觸者。

指揮中心統計，截至目前台累計1747750例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1730746例排除)，其中15390例確診，分別為1226例境外移入(原1例本土病例案15425疫調後改為美國境外移入)，14111例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計106例移除為空號。

中央流行疫情指揮中心公布台新增12例新冠肺炎確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。（圖：指揮中心提供）

2020年起累計764例COVID-19死亡病例，其中756例本土，個案居住縣市分布為新北市380例、臺北市289例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。