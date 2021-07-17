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永齡、台積大方揭疫苗單價 打臉陳時中「保密說」

台灣新聞組／台北17日電
國民黨文傳會主委王育敏主持記者會，指出民進黨政府在取得疫苗上有四大罪：卡疫苗、 搞黑箱、 割稻尾、 畫大餅。（記者曾吉松／攝影）
國民黨文傳會主委王育敏主持記者會，指出民進黨政府在取得疫苗上有四大罪：卡疫苗、 搞黑箱、 割稻尾、 畫大餅。（記者曾吉松／攝影）

台灣本土新冠肺炎疫情爆發，疫苗卻嚴重不足，但政府採購疫苗能力卻屢遭批評。國民黨立委洪孟楷昨日質疑，衛福部115.5億（台幣，下同）元疫苗採購特別預算至6月底已花58%，但至7月中疫苗到貨率僅10.2%，民進黨政府應告訴國人，疫苗預算錢到底花去哪裡，別想隻手遮天。

民眾黨則質疑，蔡政府編列339.5億元用於採購疫苗，雖然陸續與COVAX、AZ、莫德納簽約購買1981萬劑，但對於到貨時程、採購價格，衛福部長陳時中總以「這些是合約的保密事項」搪塞，立委張其祿批「背後動機很不好」。

本報系聯合報報導，洪孟楷表示，衛福部至4月底疫苗採購支出僅29.6億，5、6月疫情大爆發時才暴增支出37.4億元買疫苗，至6月底累積支出67億元，已支付超過115.5億元疫苗採購預算的58%。洪孟楷出示3月間主計處回覆國民黨團表示「疫苗採購非屬機密預算」。洪孟楷質疑，陳時中稱疫苗採購價格公開將影響簽約，但台積電與郭台銘跟BNT廠商簽約買疫苗，大方揭露單價，也沒看到有任何阻擋或是延誤。

國民黨前主席朱立倫也質疑，外界關心納稅錢如何花用，衛福部長陳時中到審計長一句「疫苗採購是機密」就想帶過，民進黨根本是以機密之名掩蓋民眾知的權利。

另據台北中國時報報導，民眾黨立委張其祿批執政黨不敢公布疫苗每劑採購價，連到貨時程都比不上民間企業公開透明，要求追究黨政高層是否涉及疫苗採購或布局。張其祿表示，政府在疫苗採購上，到底每劑花多少錢、疫苗抵台時程是否列入契約等問題，國會曾多次質詢，政府就是不願公開，背後動機很不好。

張其祿說，與其追究民間企業捐贈疫苗採購價過高，真正要追查的是，政府花大筆預算購買疫苗，每劑價格、到貨時程都比不上民間企業公開透明，這不僅只是逃避國會監督的責任，政府高層是否涉及疫苗採購或布局，才是關鍵的關鍵。

藍委賴士葆炮轟，陳時中恣意攬權、擴權到將一切歸諸機密，而不受立法院監督，但永齡、台積電公布每劑BNT疫苗為35美元，直接打臉陳時中的謬論；各國採購疫苗的價格都可以公開，唯獨台灣是在極機密下採購疫苗，有多少人謀不臧、錯誤失誤的決策被鎖在黑箱之中，再印證過去陳時中說「眼睛沒看過32美金的BNT」、柯建銘說「郭董買的價格是每劑42美元」，到底是怎回事？

民眾黨立委蔡壁如批評蔡政府，近期BNT疫苗契約簽訂後，全員出動邀功、搶功、沾光蹭聲量，即使大內宣仍抹不掉政府錯失採購疫苗時間點的事實，也驗證去年整年有關疫苗的官方說法，幾乎全是謊言。國民黨昨羅列蔡政府取得疫苗的四大罪狀，分別是「卡疫苗、搞黑箱、割稻尾、畫大餅」。

疫苗 陳時中 預算

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