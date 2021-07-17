全台混打見合法首例 攔下23名闖關者
台灣爆發多件闖關混打疫苗案件後，施打站啟動插卡防弊機制，昨天仍有民眾意圖僥倖，台中市、南投縣共攔下23人。屏東縣一名男子施打AZ後身體出現不良反應，在醫師評估和CDC指引下，因不再適合接種同樣或類似疫苗，第二劑改打莫德納完畢，成為全台首例合法混打疫苗的個案。屏東縣衛生局說，這是極少數的特殊案例。
台中市上周有五名已打過AZ疫苗的民眾「闖關」快打站混打莫德納疫苗，中市府昨在61處快打站，全面啟動插健保卡上線查詢機制，成功攔截13名企圖混打的民眾。中市府提醒民眾不要混打疫苗，中央會將企圖混打疫苗者資料送法制單位查辦。
南投縣衛生局說，縣內一律採插健保卡連線查詢疫苗施打紀錄，統計已阻擋逾10人企圖闖關混打疫苗。
花蓮縣衛生局長朱家祥說，縣府13、14日設大型接種站，為長輩施打莫德納時，確有已打過AZ的民眾到場想混打。朱家祥說，因施打前進入健保系統查詢時，系統會警示，醫護人員一旦發現，就會告知中央還沒有同意混打，請對方回去。至於有多少人企圖混打，縣政府表示，並沒有統計。
混打亂象頻傳，台北松山機場防疫車隊司機昨也爆出混打爭議，該司機甚至在群組炫耀「自己紅了」。由於該司機身分兼具第三類機場人員、第七類計程車司機，交通部民航局證實，5月7日有幫該司機施打第一劑；公路總局則說，監理所依據核定名單施打，無法得知先前是否已打過疫苗。
北市副市長蔡炳坤說，這名司機5月7日在松山機場專案接種AZ，7月5日再到內湖高工依計程車接種專案施打莫德納，他一開始說自己沒有帶黃卡，健保卡上也沒有註記，因內湖高工接種站未與中央健保系統連線，插了健保卡也無法判斷，因此才讓對方得逞。
據了解，該司機私下喊冤，認為收到可施打疫苗通知，所以才前往施打，並非故意混打。
考量此事對機場內排班計程車形象造成傷害，由司機組成的自律委員會討論後，決定對該名司機予以停權防疫車證半個月處分。
針對有民眾混打「闖關成功」還炫耀，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨發下重話，「這就像有人闖紅燈，還得意拍照，但這本身就是不對的。」呼籲民眾勿違規混打，後續將交由法制組研擬處分。
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