全台混打見合法首例 攔下23名闖關者

部分疫苗接種站因未建置健保卡過卡系統而讓民眾闖關成功混打疫苗，指揮中心研議對蓄意者開罰，也要求各施打站加強資料檢查。（記者葉信菉／攝影）

台灣爆發多件闖關混打疫苗 案件後，施打站啟動插卡防弊機制，昨天仍有民眾意圖僥倖，台中市、南投縣共攔下23人。屏東縣一名男子施打AZ後身體出現不良反應，在醫師評估和CDC指引下，因不再適合接種同樣或類似疫苗，第二劑改打莫德納 完畢，成為全台首例合法混打疫苗的個案。屏東縣衛生局說，這是極少數的特殊案例。

台中市上周有五名已打過AZ疫苗的民眾「闖關」快打站混打莫德納疫苗，中市府昨在61處快打站，全面啟動插健保 卡上線查詢機制，成功攔截13名企圖混打的民眾。中市府提醒民眾不要混打疫苗，中央會將企圖混打疫苗者資料送法制單位查辦。

南投縣衛生局說，縣內一律採插健保卡連線查詢疫苗施打紀錄，統計已阻擋逾10人企圖闖關混打疫苗。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，縣府13、14日設大型接種站，為長輩施打莫德納時，確有已打過AZ的民眾到場想混打。朱家祥說，因施打前進入健保系統查詢時，系統會警示，醫護人員一旦發現，就會告知中央還沒有同意混打，請對方回去。至於有多少人企圖混打，縣政府表示，並沒有統計。

混打亂象頻傳，台北松山機場防疫車隊司機昨也爆出混打爭議，該司機甚至在群組炫耀「自己紅了」。由於該司機身分兼具第三類機場人員、第七類計程車司機，交通部民航局證實，5月7日有幫該司機施打第一劑；公路總局則說，監理所依據核定名單施打，無法得知先前是否已打過疫苗。

北市副市長蔡炳坤說，這名司機5月7日在松山機場專案接種AZ，7月5日再到內湖高工依計程車接種專案施打莫德納，他一開始說自己沒有帶黃卡，健保卡上也沒有註記，因內湖高工接種站未與中央健保系統連線，插了健保卡也無法判斷，因此才讓對方得逞。

據了解，該司機私下喊冤，認為收到可施打疫苗通知，所以才前往施打，並非故意混打。

考量此事對機場內排班計程車形象造成傷害，由司機組成的自律委員會討論後，決定對該名司機予以停權防疫車證半個月處分。

針對有民眾混打「闖關成功」還炫耀，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨發下重話，「這就像有人闖紅燈，還得意拍照，但這本身就是不對的。」呼籲民眾勿違規混打，後續將交由法制組研擬處分。