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66歲高雄男打莫德納 上工返家倒地亡

記者林保光、王昭月／高雄17日電
高雄66歲蔡姓男子接種莫德納疫苗，之後回碼頭上工，傍晚返家準備更衣時突然倒地，送醫搶救仍不治。圖為莫德納新冠疫苗。（路透）
高雄66歲蔡姓男子接種莫德納疫苗，之後回碼頭上工，傍晚返家準備更衣時突然倒地，送醫搶救仍不治。圖為莫德納新冠疫苗。（路透）

高雄66歲蔡姓男子15日上午接種莫德納疫苗，之後回碼頭上工，傍晚返家準備更衣時突然倒地，送醫搶救仍不治。檢警昨相驗，初步發現蔡男死亡無外力介入，越南籍蔡妻指丈夫平日幾乎不生病，生前曾說打疫苗有的人會死掉，她還勸丈夫別打，沒想到竟發生意外。蔡家懷疑死因可能與疫苗有關，決定追查，警方訂7月19日複驗。

高雄市衛生局初步了解，蔡男有心臟方面慢性病史，15日上午到高雄展覽館接種後無不適反應，下午5時多返家更衣時摔倒，蔡妻聽到聲響趕緊送醫，搶救仍告不治。市府已全力協助處理後事及相關救濟，向中央通報疫苗接種嚴重不良反應事件，釐清死因是否與施打疫苗相關。

蔡男在高雄港碼頭工作，蔡妻指丈夫平日幾乎沒在看病，只有爬樓梯會喘。丈夫曾對她說，有人打疫苗會死掉，她還勸丈夫乾脆別打，沒想到丈夫前天上午去打疫苗，傍晚回家時說「要換一下衣服」，進房間後便昏迷倒地。消防局救護員趕抵時，發現蔡男已無呼吸心跳，送醫後延至晚間7時多不治。

蔡男胞弟向警方表示，哥哥有心臟方面的慢性病，但蔡妻懷疑丈夫發生不測可能和打疫苗有關。高雄地檢署昨相驗，因無明顯外傷、排除外力介入，蔡家對於是否進一步解剖猶豫不決，至昨午3時，蔡妻才到派出所向警方表示同意解剖，警方將擇日複驗。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，衛生單位會協助申請藥害救濟、釐清死因。高雄市含蔡男在內，已有兩例施打莫德納後疑似猝逝案例，待中央流行疫情指揮中心進一步釐清死因。

疫苗 莫德納 越南

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