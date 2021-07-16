新聞評論／防疫處處「政治心機」 台灣買得到BNT才怪

BNT輝瑞疫苗。 （路透資料照片）

鴻海（永齡）與台積電 合力購贈1000萬劑BNT疫苗 ，為台灣 的疫苗荒注入定心丸。立委高虹安隨後爆料，在簽約過程，兩家企業有九成力氣都花在處理政府的政治考量。其間一些不合理要求，例如上海復星在對岸證交所公告出現「台灣地區」字眼，行政院也有意見，幾乎讓企業「炸鍋」。政院發言人羅秉成辯稱，這都是為了「國家尊嚴」。但動輒把無關之事上綱為國家尊嚴，面對人民性命交關之迫切卻無動於衷，這是什麼樣的無情政府？

蔡政府去年否決東洋透過上海復星進口BNT，其後由衛福部透過香港雅各臣交涉採購最後卻碰壁，兩次沒買成，都是政治掛帥僨事。一誤至今，使台灣取得BNT疫苗的時間至少耽擱了十個月；正因如此，5月的本土疫情爆發後，台灣人民對新冠病毒的免疫力幾乎是零。當時，蔡政府行政團隊還耽溺在自製「國產疫苗」的美夢中，絲毫不為自己的錯誤決策感到愧疚；也因此，才激發民間企業及團體購捐疫苗自救的行動。

從這次鴻海與台積電代表政府與BNT簽約，證明了兩件事：其一，蔡政府繞來繞去繞了十個月，最後仍繞不過上海復星的「代理權」；儘管簽約對象為上海復星的香港子公司「復星實業」，基本上仍不脫上海復星代理。其二，面對這類跨國交易，「商業模式」顯然比「政治模式」好用；動不動把「國家尊嚴」抬出來，其實只是擋住自己前行的去路，限縮了自己國家的機會和可能性。

這一年半來的防疫，蔡政府處處充滿政治心機。這種操控，雖使它在某些時刻顯得相當成功；但風光過後，到了見真章時刻，便露出了馬腳。例如，當初三關四卡，不許「小明們」返台，即暴露蔡政府的人權意識多麼虛假。例如，繞道購買BNT疫苗，拿到比鴻海／台積電高出四成的價格，遭質疑有人收回扣，最後還沒買成。例如，因反中而拒建「方艙醫院」，使許多輕症患者淪為重症，造成台灣確診死亡率至今居高不下。再如，處心積慮強推國產疫苗，造成外購疫苗不力，貽誤全民建構防疫力的時機。包括中央政府對待地方，在疫苗發放與資源分配上，都充滿重綠輕藍的歧視待遇；這樣，如何建立「同島一命」的共識？

沒有人會反對「國家尊嚴」應全力維護，然而，一些官員無底限地把枝微末節的事和國家尊嚴畫上等號，藉此召喚民粹情緒，往往造成嚴重的誤導。更糟的是，愈是無能的官員，愈懂得利用這種招式來掩飾自己的失職：凡是沒辦好的事，一律拿國家尊嚴為藉口，全都推給中共打壓，便能成功使自己逃脫責任，甚至搖身成為民粹英雄。如果這類愚民行徑一再得逞，而且不斷受到崇拜與歌頌，這個政府還會有人想要認真做事嗎？

這次鴻海和台積電能在政治官僚的阻撓下，努力克服種種障礙，以漂亮的價格簽訂繁複的BNT採購合約，完全要歸功於兩家企業優秀的法務團隊。他們都是精於國際談判、熟知市場競爭法則的人才，也準確守住「Taiwan ROC」的尊嚴底線。但令人憤怒的是，他們大半的精力不是用來與簽約對象周旋，而是用來應付本國官僚無盡的不合理要求。上海復星在對岸證交所公告這次交易提到「台灣地區」，符合《兩岸人民關係條例》兩岸互稱「台灣地區」及「大陸地區」的規定，而羅秉成竟企圖以此杯葛簽約，他顯然不在意能否買到疫苗吧？

這次，如果不是企業團隊代表談判，以蔡政府「政治掛帥」的作風，台灣買得到BNT疫苗才怪。