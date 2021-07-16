台飛美打疫苗正熱 長榮航空訂位7月成長27%

台灣人赴美施打疫苗帶動赴美航空客運需求成長，長榮航空飛往美國航班7月訂位量較6月約成長27%。（聯合報系資料照）

台灣 人赴美施打疫苗帶動赴美航空客運需求成長，長榮 航空飛往美國 航班7月訂位量較6月約成長27%，去、回程商務艙及豪華經濟艙都接近滿載。

長榮航昨（16）日 表示，隨著美國疫苗施打率提升，各項措施陸續鬆綁，美國政府並放寬疫苗接種政策，帶動赴美市場需求略有復甦跡象。因應需求，長榮航8月規畫每周約30班往返北美，洛杉磯/舊金山每周七班、西雅圖每周五班、紐約每周四班、芝加哥及溫哥華每周兩班、多倫多及休士頓每周一班。公司將視疫情變化及市場需求機動調整北美飛航班次。

長榮航表示，近期受到Delta變種病毒影響，未來不確定性仍大，將持續關注市場動態，配合全球航網布局及開放轉機政策時程等條件，靈活調整北美航班運力，以滿足旅客出行需求。

除了長榮航，台灣鳳凰旅遊總經理卞傑民也表示，目前旅行社仍是暫停組團出國旅遊，只能提供「機加酒」的銷售，海外現以關島最熱，估第3季可帶來數百萬營收，另外歐洲多國取消台灣旅遊限制入境政策，鳳凰也會提前布署。

各航空公司陸續調漲機票價格，在後疫情時代，市場認為機票恐難再出現破盤價，預計將維持一定水平。長榮航對此表示，面對後疫情時代來臨，即使國門重啟、境管鬆綁，然航空相關產業勢必持續調整服務方式，防疫措施將導致營運成本增加，恐將反應到機票售價。