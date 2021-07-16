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陳建仁自曝打高端安慰劑 王鴻薇：為何之前敢掛保證

台灣新聞組／台北16日電
陳建仁自曝打了國產疫苗臨床二期試驗的安慰劑。（本報資料照片）
陳建仁自曝打了國產疫苗臨床二期試驗的安慰劑。（本報資料照片）

台北市議員王鴻薇15日指出，兩家國產疫苗在二期試驗階段，各收案約3800人，但這些受試者直到現在，還不知道自己打的到底是疫苗，還是安慰劑，「受試者中大概只有陳建仁知道打的是疫苗，政府是把其他受試者當成白痴嗎？」對此陳建仁表示，他才獲通知打了國產疫苗臨床二期試驗的安慰劑，對於王鴻薇憑空捏造事實，深感震驚痛心，「她堂而皇之的謊話，更令人遺憾。」

前副總統陳建仁15日在臉書上說，7月14日，他和內人才接到台大醫院的通知，「告訴我們参加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，我打的是安慰劑。該臨床試驗是在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑。」

陳建仁說，参加這次臨床試驗，讓他深刻體會到該臨床試驗的設計完善與執行嚴謹，可以媲美國際知名藥廠的多中心臨床試驗。該試驗的雙盲程序、隨機分配、多中心合作、跨地區收案、第三方資料監測與分析、檢體採集與標準檢驗等，都是可圈可點。「很可惜，近日有些媒體報導及網路訊息傳播了許多不實消息來誤導讀者，實在令人失望與難過。但是我相信大多數台灣民眾，都有很好的科學素養和思辨智慧，不會受到假消息的誤導，這是台灣自由民主培育出來的理性與公義。」

但王鴻薇持續追問陳建仁，辦公室同仁因為和你一樣支持國產疫苗，同樣也參加了高端疫苗二期試驗，但是到目前為止卻不知自己是打疫苗或是安慰劑。王鴻薇說，在法規要求下，整個試驗要求所有受試者打完兩針之後追蹤六個月的安全性，才算完成試驗，也就是在10月底、11月初才會真正解盲。陳前副總統卻在14日就被「主動」通知了嗎？這是高端的問題，還是台大問題，或是整個疫苗流程裡就一直有「特殊」的案例。請問陳前副總統，您如何可以提前解盲？

王鴻薇也批評，陳前副總統5月28日接受媒體專訪，自曝夫妻參加高端疫苗二期試驗，請問陳建仁，你打的是安慰劑，那你當時何以可為高端的安全性掛保證？

台北市議員王鴻薇質疑國產疫苗試驗流程有「特殊」的案例。（本報資料照片）
台北市議員王鴻薇質疑國產疫苗試驗流程有「特殊」的案例。（本報資料照片）

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