打不打疫苗 高端受試者煎熬

全台約有7000多人參與國產疫苗測試，受試者不知自己打了疫苗還是安慰劑，該不該預約施打公費疫苗，相當不安。圖為高雄市15日啟用的大型疫苗接種站。（記者劉學聖／攝影）

高端、聯亞 兩家國產疫苗 力拚緊急使用授權（EUA），但台北市議員王鴻薇昨天指出，兩家國產疫苗在二期試驗階段各收案約3800人，受試者至今不知道打的是疫苗或安慰劑，該不該再混打其他疫苗陷入進退兩難。

一位高端疫苗受試驗者說，執行臨床試驗的台大醫院表示可緊急「個別解盲」，但不建議受試者混打，但高端對於是否有個別解盲回應說「請受試者去問當初接受試驗的醫院」，盲性測驗須維持到10月底、11月初，公司內都沒有人可在解盲前得知受測者施打的是高端新冠疫苗還是安慰劑。

這名受試者說，他在2、3月分別接種兩劑高端「雙盲」疫苗，（編按：「雙盲」是指受試者與研究人員都不知道實驗組、對照組），原本預計7月臨床試驗解盲，但醫院通知要等「整體公告」，臨床解盲可能11月才公布，並安排受試者9月回院抽血檢驗抗體數。

受試者說，當時疫情 平緩，他是抱著存好心、做公益心態去做臨床實驗，2月接種第一劑後痠了三天，3月第二劑則痠了五、六天，身體「微發燒」，他請教在生技藥廠研發單位的友人，得知受試者如果打生理食鹽水，頂多痠一天，所以自認是被施打疫苗試劑，但醫院未告知結果。

由於疫情升溫，詢問醫院符合公費疫苗資格可否接受疫苗混打？台大醫院告知，若符合公費疫苗施打資格，可在施打前一、兩天要求「緊急解盲程序」，如果兩劑都打高端疫苗就不用去打其他疫苗，目前沒有相關安全性數據，不建議混打。

受試者表示，國產疫苗的進度確實會影響許多人接種的意願，特別是短期內需要出國或工作所需者，在國產疫苗無法解盲下，可能會陷入天人交戰。

擔任計畫主持人的台大醫師謝思民表示，經食藥署同意，若受試者排到公費疫苗，可申請解盲資料。

臉書粉專「不演了新聞台」昨爆料，有高端疫苗受試者在接種兩劑後仍確診，質疑高端為何不揭露有受試者染疫？高端昨表示，二期臨床試驗並未完全解盲，屆時才會揭曉受測者打的是安慰劑還是新冠疫苗，10月底、11月初才會全部揭曉。