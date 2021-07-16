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全台瘋打莫德納 澎湖凌晨排隊 嘉義「跨境」卡位

台灣新聞組／台北16日電
莫德納疫苗供貨吃緊，全台多地出現搶打潮。（記者邱德祥／攝影）
莫德納疫苗供貨吃緊，全台多地出現搶打潮。（記者邱德祥／攝影）

莫德納疫苗供貨吃緊，昨天多地再現搶打潮。澎湖縣政府開放18歲以上民眾到衛生所預約施打，因釋出疫苗以莫德納為主，有人凌晨4時去排隊，各衛生所清早大排長龍，電話也被打爆，還傳出有人太熱暈倒。嘉義縣有非設籍且沒登記的長者來搶打，遭工作人員拒絕，桃園市施打長者也翻倍。

澎湖縣昨全境都能預約，限量4000劑。很多人因衛生所電話打不通，跑到現場排隊搶登記，縣府上午11時緊急宣布已預約光，惹怒西嶼民眾在縣府臉書留言，「說全島預約，西嶼卻預約不到，開放登記假的嗎？」

澎湖縣府表示，中央陸續撥配的疫苗盤點後還剩4000多劑，以莫德納居多，因此開放18歲以上民眾接種，沒想到預約登記踴躍，尚未預約的縣民即日起須循中央「疫苗登記系統」登記，未來三周主要施打AZ。

嘉義縣開設29場莫德納疫苗大型接種站，為65到70歲長者、55到60歲原住民接種，一連打六天，昨天最後一天，七處接種站又出現搶打潮。部分接種站出現跨鄉鎮市搶打，還有非設籍嘉義縣民眾未申請登記也來打，工作人員發現後拒絕。

因應搶打潮，衛生局準備AZ疫苗備貨，下午在接種站公告疫苗種類，民眾若不願意接種AZ，可由工作人員協助上預約平台登記，仍有不少人非莫德納不打。由於民眾搶打莫德納，疫苗不足，部分接獲施打通知民眾沒能打到疫苗，縣長翁章梁也表示歉意。

桃園市接種莫德納長者人數也較前兩天翻倍。中華民國村里長聯誼總會總會長楊鑫坤說，昨排隊人數比之前多，因為是65歲以上長者打莫德納最後一天，許多70歲以上的長者也來補打，今天起開打登記預約疫苗，里長不用發通知單聯絡，壓力小一點。

疫苗 莫德納 原住民

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