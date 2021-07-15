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藍4縣市要買BNT 陳時中：非常困難

台灣新聞組／台北15日電
國民黨主席江啟臣14日與藍營四執政縣市委託合法藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗。（取材自臉書）
國民黨主席江啟臣14日與藍營四執政縣市委託合法藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗。（取材自臉書）

台灣疫苗短缺，又要力拚疫苗施打率，除鴻海、台積電日前經中央授權已成功簽下BNT洽購文件外，盛弘醫藥六月初受南投、雲林、花蓮、台東等四縣市首長委託合購BNT，雖於上月遞交正式文件但情況並不順利。國民黨主席江啟臣昨與藍營四執政縣市委託合法藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT，希望跟進鴻海、台積電專案模式。

中央流行疫情指揮官陳時中昨於疫情記者會直言，「非常困難」，以原廠目前供貨期程而言有難度，但不排除有願意供貨的原廠，只要能提出供貨證明，中央也願意給予協助。

陳時中並強調，企業與民間三個團體採購的疫苗總量很大，且已經足夠，未來需關注疫苗供需、施打的時程與順序，再將地方政府的採購列入考慮。他也透露，指揮中心現已著手採購明、後年的疫苗，現階段的目標是提高施打效率。

行政院發言人羅秉成昨天也說，疫苗採購及施打政策要有整體性的策略考量，應由中央全盤統籌辦理，經評估現階段尚無開啟新專案的必要。

江啟臣說，面對人民對於疫苗的需求，國民黨認為不應該只等著別人捐贈或是苦等自購疫苗到貨，應該主動出擊。江呼籲政府，開放民間、地方政府採購，「不應該是執政黨政治算計下的特權」；執政黨對於民間與地方政府的疫苗捐贈，更不應該變成事前抹黑抹紅，事成後收割搶功的噁心戲碼。

不過，台東縣府昨疫情記者會中，副縣長王志輝說，「下半年疫苗看起來能正常施打，台東也能夠被滿足，縣府暫無購買疫苗的急迫性和需求性。」是否與國民黨中央疫苗政策有矛盾？王說，會告知台東狀況。

羅秉成解釋，目前台積電、鴻海（永齡基金會）與慈濟專案共有1500萬劑BNT疫苗，而年底前除原本商購的505萬劑莫德納疫苗外，政府也尋求今年再加購一定數量的莫德納疫苗，且政府也已規畫，明、後年預計購買至少各1500萬次世代莫德納疫苗。

但國民黨團總召費鴻泰質疑，羅秉成說「疫苗夠」，「是什麼時候夠？如果真的夠，百姓怎會有這麼多怨恨，怎會計較第二類有哪些人？」「羅秉成打了沒？你打了就不管別人死活？」他還表示，採購疫苗特別預算近340億元台幣，現在到底花多少？若不提供資料，9月立院開議將拒絕行政院長蘇貞昌上台施政報告。

此外，台中市長盧秀燕昨向中央喊話「疫苗是國家的」，數量與人口配撥比「起碼要公平」。她舉高雄市為例，人口比台中市少7萬，但疫苗多8萬劑，她「不要求多」，希望中央比照高雄數量，再給台中8萬劑，這樣全市65到66歲市民就打得到疫苗。

疫苗 國民黨 台積電

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