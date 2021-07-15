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觀察站／押寶國產？疫苗採購別再短視

記者 楊雅棠
政府採購新冠疫苗，重壓國產疫苗，沒想到國產疫苗迄今仍未取得緊急使用授權。圖為國產高端疫苗生物製劑公司。（本報資料照片）
政府採購新冠疫苗，重壓國產疫苗，沒想到國產疫苗迄今仍未取得緊急使用授權。圖為國產高端疫苗生物製劑公司。（本報資料照片）

日本再捐近百萬劑AZ疫苗抵台，加上前兩批，連同美國贈台250萬劑莫德納疫苗，累計國外援助疫苗達584萬劑，台灣自購疫苗到貨量不如預期，更不及捐贈的半數，如果指揮中心仍堅持押寶國產疫苗，在不積極購買國際疫苗，再「卡」民間採購疫苗的狀況下，台灣確實有如「疫苗乞兒」。

政府這次採購新冠疫苗，連連失算，重壓國產疫苗及AZ疫苗，至少綁了2000萬劑，沒想到，國產疫苗迄今仍未取得緊急使用授權，而泰製AZ疫苗也未能如期供貨。再者，COVAX平台的疫苗分配進度也延遲，如果沒有美、日即時伸出援手，台灣疫苗荒慘況將更為淒苦。

疫苗遲未到貨，主因是世界各國仍在搶貨，雖然美、英等部分國家超額、超量及超前購買疫苗，多數國家所需疫苗仍然嚴重不足。但疫情陰影下，各國還是只能盡力超前部署，全力為明年的疫苗打算，以色列與南韓甚至考量疫苗效期，展開疫苗換貨計畫。

歷經近兩個月努力，台積電、鴻海終於順利採購1000萬劑BNT疫苗，雖然到貨時間可能是9月底或10月初，再加上慈濟也要捐贈，今年的疫苗部署似乎可以稍微喘口氣。至於明後年，指揮中心宣布台灣預計購買至少各1500萬劑次世代的莫德納疫苗，已進行相關作業程序。

指揮中心應記取教訓，避免重複從去年到今年採購疫苗的錯誤經驗，今年對於採購BNT疫苗失利，推說「政治干擾」、「有人不高興」，即使一時可當作排解民怨的提款機，對大家打不到疫苗的窘況並無助益，疫苗採購應放棄短視的思維模式，認真調整策略，誰都不想看到下一波疫情再起，更不希望到時候無疫苗可用。

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