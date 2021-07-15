新聞眼／篩檢量不足 誰敢解封

台灣篩檢量不夠，若要解封民眾也怕怕。(本報資料照片)

台灣 現在每天新增約10幾、20幾例新冠肺炎確診者，這是世界各國都會降級解封的數字，但中央政府只敢宣布「微解封」，地方政府卻還「逆時中」，公、私部門自行加嚴。為何明明疫情 趨緩，民眾卻有質疑？為何想恢復正常生活的卑微心願，卻又擔心危險仍在身邊？或許是地方政府和市井小民都已看透指揮中心，過去一年多來沒有基於科學的風險溝通和監測計畫的防疫 作為，更擔憂確診數下降可能只是檢驗不足所致。

去年5月，台灣連21天零確診，指揮中心只提出「繼續落實個人防線」策略，同一時間，世界各國與頂尖期刊已如火如荼地討論「檢驗」、「建立血清流行病學」、「積極主動的社區疫情監測」，相關研究除要更認識這場世紀大疫的新病毒，更為規畫鬆綁防疫限制時應思考的面向。

台灣防疫思維落後國際程度之大，當時已可見跡象，一年多過去，政府把零確診寶貴時間，用於自我宣傳、防衛異己。當彰化縣積極檢驗無症狀居檢者、進而發現確診，竟引來政風調查；當學者進行血清學調查，不但未受鼓勵，反而飽受責難。後來連北榮在知名國際期刊發表萬人血清研究，研究人員都不敢受訪，只怕再成箭靶。

前疾病管制局副局長施文儀去年5月就曾說， 人民對解封沒把握，是因為不知道社區安全的真相是什麼。台大醫院院長吳明賢日前提醒，台灣要走向下階段安定正常的生活，「疫苗」和「大量篩檢」是最重要的兩件事。

好不容易撐過這波疫情最嚴峻時刻，台灣政府學到什麼？要帶領人民走向何方？指揮中心到現在連個像樣的風險評估和監測計畫都拿不出來，誰敢解封？一年多來國內外經驗，台灣難道還處於缺乏監測、與病毒對賭的模式？與民同心的政府，不該逼人與病毒對賭，請把缺漏的風險評估補齊，謙卑做好風險溝通，扎扎實實地基於科學做防疫吧！