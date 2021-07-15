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390萬人只要莫德納 陳時中：有得等

台灣新聞組／台北15日電
全台最大的花博爭艷館接種站14日啟用，每日最多可打到兩萬人。(記者蘇健忠／攝影)
全台最大的花博爭艷館接種站14日啟用，每日最多可打到兩萬人。(記者蘇健忠／攝影)

台灣第三輪疫苗預約平台前天早上起跑，累積至昨天傍晚5時，共664萬4714人完成意願登記，其中約390萬人單選莫德納疫苗，占比達五成八。指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納疫苗所剩不多，即便8月初再來一批，數量有限，「非莫德納不打的人恐怕還有得等」。

指揮中心發言人莊人祥表示，未來只剩30萬莫德納疫苗可共分配，扣除第二劑必打者，第二輪、第三輪單勾選莫德納疫苗的541萬民眾的中獎率極低。

日本贈台灣第三批97萬ＡＺ15日下午抵台，三批累計334萬劑，加上美捐贈250萬劑莫德納，美日合贈584萬劑，相較之下，台灣自購疫苗只到貨215萬劑，僅占現有疫苗總數兩成七。

另傳台灣自購的55萬劑ＡＺ疫苗、35萬劑莫德納疫苗也將在15日抵台，陳時中未回應，僅說「等確定了會再跟大家報告」。不過，食藥署已做好兩款同時進貨準備，研檢組長王德原說，只要確定時間，將加派人力分組行動，加速疫苗封緘檢驗。

新冠疫苗供貨不足，引發民怨，陳時中14日首次提及明年加強第三劑的購買進度，他說，「明後年的疫苗都買了」。據了解，指揮中心最近積極與國際藥廠協商，訂購明年度新冠疫苗，在今年疫苗荒的警惕下，明年度採購數量遠超過總人口，希望讓每個人都能打足疫苗。指揮中心發言人莊人祥說，明年採購疫苗以莫德納為主，但也不排除購買其他廠牌疫苗。

陳時中表示，13日疫苗接種達24萬餘人次，為疫苗開打來最高紀錄，目前疫苗接種人口涵蓋率達17.02%，有信心於月底達到25%。

14日本土確診案例新增17例、6例死亡案例，陳時中指出，這是自本土疫情爆發以來，本土案例近期較低的一次，但在出現社區感染和社區傳播後，要完全加零可能性已經非常低了，畢竟有些無症狀者已在社區裡面，現在已經不會以加零為目標。

台灣人對於莫德納疫苗情有獨鍾，在第三輪意願登記中，高達390萬人單選莫德納疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，民眾對疫苗有一定喜好，若某款疫苗沒進貨就等著不打，對整體疫苗接種策略較不利，鼓勵大家盡量施打，現階段讓想打的人先打。

事實上，台灣仍有100多萬劑莫德納疫苗，指揮中心資料顯示，共有330萬劑莫德納疫苗抵台，已施打207萬劑，目前各縣市仍有65萬6000多劑，加上各部會預留17多萬劑，以及指揮中心扣住30萬劑，準備讓醫護人員、孕婦接種第二劑。

莫德納疫苗比ＡＺ疫苗還晚3個月開打，但14日接種人數卻超越ＡＺ施打數量201萬，累計人次達207萬劑。從第三輪疫苗登記意願數據顯示，單勾選ＡＺ疫苗者僅12萬人，僅為單勾莫德納者的31分之一，顯示國人熱愛莫德納的程度。

我國僅採購505萬劑莫德納疫苗，供貨失常，而國人又偏愛莫德納疫苗，因此，指揮中心採取先打ＡＺ疫苗，並將年齡層往下放，希望在短時間內衝高覆蓋率。莊人祥表示，希望其餘莫德納疫苗能在規畫的時程內抵台，趕上施打時程，屆時不至於發生打不到二劑的問題。

疫苗 莫德納 台灣

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