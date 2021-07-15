採劑次人口比 陳時中：總統的意思

指揮中心宣布，接下來將採用「劑次人口比」來計算全人口的疫苗覆蓋率，陳時中說這是總統的意思。 (本報資料照片)

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，接下來將採用「劑次人口比」來計算全人口的疫苗 覆蓋率，也強調按照現在的接種速度，能達到蔡英文總統希望7月底達25%的目標，但在野黨及部分人士質疑，這個算法將第一、二劑人數加起來算，有美化數字嫌疑。指揮官陳時中表示，「總統的意思是使用劑次人口比」，也稱包括美國 疾管署、紐約時報 、日本讀賣新聞等都使用此種計算方式。

據本報系聯合報報導，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統有請中央流行疫情指揮中心參考國際方式，詳實發布疫苗接種進度，讓人民及國際清楚了解。陳時中也公開說明，包括美國CDC、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞等，都使用「劑次人口比」的方式計算疫苗覆蓋量，「不是因總統要求而做」，而是要讓數據在國際間能夠被看得更清楚。

張惇涵強調，實際上，若到疾管署官網「COVID-19疫苗統計資料」頁面查詢，即可清楚看到，台灣統計方式都是完整呈現，同時呈現劑次人口比，以及第一劑、第二劑施打進度。

據台北中國時報報導，中央改採「劑次人口比」取代第一劑疫苗覆蓋率的統計方式，專家質疑全世界沒人這樣算，只為美化數字、達到蔡英文總統7月底25％疫苗覆蓋率的目標。

報導指出，所謂「劑次人口比」，就是不單看施打第一劑疫苗的人數，而是將第一劑、第二劑的接種數字加總後除以全體人口比。而指揮中心所整理出使用劑次人口比的國家，僅有美國CDC，英國牛津大學則屬於學術單位，另CNN、紐約時報、彭博社皆為美國媒體，理所當然引用美國CDC所提供的數據；而BBC、讀賣新聞則是英國、日本媒體，並不能代表該國的官方主管機關立場。

前疾管局長蘇益仁質疑，其他國家採用劑次人口比計算疫苗覆蓋率，是因為第一劑疫苗覆蓋率已達高標，若要進一步看出疫苗施打情形，當然要改用劑次人口比，台灣目前的低疫苗覆蓋率完全無法相提並論。政府會想用劑次人口比來算疫苗覆蓋率，唯一能解釋的就是要讓數字更漂亮，因為蔡總統早已宣示要在7月底前達到25％覆蓋率的數字。