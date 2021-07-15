我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

採劑次人口比 陳時中：總統的意思

台灣新聞組／台北15日電
指揮中心宣布，接下來將採用「劑次人口比」來計算全人口的疫苗覆蓋率，陳時中說這是總統的意思。 (本報資料照片)
指揮中心宣布，接下來將採用「劑次人口比」來計算全人口的疫苗覆蓋率，陳時中說這是總統的意思。 (本報資料照片)

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，接下來將採用「劑次人口比」來計算全人口的疫苗覆蓋率，也強調按照現在的接種速度，能達到蔡英文總統希望7月底達25%的目標，但在野黨及部分人士質疑，這個算法將第一、二劑人數加起來算，有美化數字嫌疑。指揮官陳時中表示，「總統的意思是使用劑次人口比」，也稱包括美國疾管署、紐約時報、日本讀賣新聞等都使用此種計算方式。

據本報系聯合報報導，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統有請中央流行疫情指揮中心參考國際方式，詳實發布疫苗接種進度，讓人民及國際清楚了解。陳時中也公開說明，包括美國CDC、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞等，都使用「劑次人口比」的方式計算疫苗覆蓋量，「不是因總統要求而做」，而是要讓數據在國際間能夠被看得更清楚。

張惇涵強調，實際上，若到疾管署官網「COVID-19疫苗統計資料」頁面查詢，即可清楚看到，台灣統計方式都是完整呈現，同時呈現劑次人口比，以及第一劑、第二劑施打進度。

據台北中國時報報導，中央改採「劑次人口比」取代第一劑疫苗覆蓋率的統計方式，專家質疑全世界沒人這樣算，只為美化數字、達到蔡英文總統7月底25％疫苗覆蓋率的目標。

 報導指出，所謂「劑次人口比」，就是不單看施打第一劑疫苗的人數，而是將第一劑、第二劑的接種數字加總後除以全體人口比。而指揮中心所整理出使用劑次人口比的國家，僅有美國CDC，英國牛津大學則屬於學術單位，另CNN、紐約時報、彭博社皆為美國媒體，理所當然引用美國CDC所提供的數據；而BBC、讀賣新聞則是英國、日本媒體，並不能代表該國的官方主管機關立場。

前疾管局長蘇益仁質疑，其他國家採用劑次人口比計算疫苗覆蓋率，是因為第一劑疫苗覆蓋率已達高標，若要進一步看出疫苗施打情形，當然要改用劑次人口比，台灣目前的低疫苗覆蓋率完全無法相提並論。政府會想用劑次人口比來算疫苗覆蓋率，唯一能解釋的就是要讓數字更漂亮，因為蔡總統早已宣示要在7月底前達到25％覆蓋率的數字。

疫苗 紐約時報 美國

上一則

專家：中央若採彰化去年「精準篩檢」模式 早就解封

下一則

觀察站／押寶國產？疫苗採購別再短視

延伸閱讀

日本第3度捐贈AZ疫苗15日抵台 陳時中將接機

日本第3度捐贈AZ疫苗15日抵台 陳時中將接機
稱「沒政府做不到」購BNT綠搶功 藍酸「收割國家隊」

稱「沒政府做不到」購BNT綠搶功 藍酸「收割國家隊」
蔡政府拚「好看的」覆蓋率 草率行事 人仰馬翻

蔡政府拚「好看的」覆蓋率 草率行事 人仰馬翻
全台首例 失智翁被「混打」疫苗 家屬質疑把關疏失

全台首例 失智翁被「混打」疫苗 家屬質疑把關疏失

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55
賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

2021-07-09 19:34
台積電。（路透）

與上海復星簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

2021-07-10 22:51

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策