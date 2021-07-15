專家：中央若採彰化去年「精準篩檢」模式 早就解封

彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，去年六月十一日啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查。(圖：彰化縣政府提供)

台灣 新冠肺炎確診者死亡率高於全球平均，立委蔡壁如曝「陳時中不願意告訴國人的真相」，關鍵原因在台灣「有症狀才篩檢 」，錯失早期診斷治療機會。公衛專家詹長權表示，如今驗證彰化去年的「精準篩檢」才是專業，彰化當時擴大匡列PCR並做血清篩檢，卻遭中央指違法要開罰，「很多人問我台灣何時解封？」如果都依一年前「彰化模式」做，早就解封了。

蔡壁如說，在沒有普篩的情況下，「少篩、少確診」伴隨而來的是「高死亡率」，根本的原因就是台灣的篩檢量太少，確診個案被低估。

詹長權表示，現在做篩檢、PCR人數都不夠，彰化縣只要一人確診PCR至少做二百人，擴大匡列篩檢，但雙北縣市一人確診PCR才做幾十人，台積電三人確診PCR只做二百人，也不夠，漏掉篩檢可能染疫的人太多，如何解封？

詹長權分析指出，目前台灣疫情 指揮中心指引是「有症狀，再篩檢」，彰化去年18人確診 ，擴大匡列確診者的接觸者包括住家及職場，以PCR找到一些確診者，為找出傳染鏈，擴大匡列1萬人血清抗體檢測，在社區找出一名長期住美國台籍少年無症狀確診者，降低社區擴散染疫的風險，當時的精準篩檢「彰化模式」是台灣典範，如今也採取精準防疫控制疫情的「高雄模式」也值得關注，找出無症狀確診者。

不過，彰化縣去年單純的學術研究，卻讓彰化縣衛生局長葉彥伯與台大公衛學院被指揮中心移送調查，中央官員還放話開罰，詹長權日前便指出，中央的作為讓台灣的科技防疫停頓，地方的防疫也變得消極被動。事實上，歐美國家與日本陸續都進行血清抗體調查，如今檢視，台灣在疫苗、篩檢甚至研究上都未把握準備良機。

詹長權說，如果現在解封，大家還是會怕怕，因為一定還有許多漏掉未被篩檢出來的確診者。

葉彥伯是傳染病專家，受訪時僅低調表示，「現在防疫優先，不適合說什麼」。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，根據不同時空背景和環境而有不同的採檢策略，現在因為疫情加上有高傳染力的Delta病毒株，針對所有入境旅客都篩檢三次，包括兩次PCR採檢及一次居家快篩。