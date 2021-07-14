台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台積電 、鴻海 永齡基金會日前公布完成一千萬劑BNT疫苗採購簽約，台灣 民眾黨立委高虹安卻在政論節目上爆料，台灣政府抗拒與上海復星直接接觸，所以授權給二間企業，但兩家法務都很厲害，合約都談到「中華民國台灣」，但在合約畫押前，行政院發言人羅秉成發現「台灣地區」出現上海復星證交所公告，認為「這樣不行」，讓兩間企業瞬間「炸鍋」，認為已花了90%在處理政治考量。

高虹安13日在政論能目談到BNT疫苗採購過程，她說，台灣政府授權台積電和鴻海代表政府談判，但討論過程中，我們政府就有一些想法，例如「瓶身包装不能有復必泰」，等於要重新設計包裝，試探上海復星底線到哪裡，此外還包括要求華航派機做疫苗運送。

高虹安說，先由鴻海、台積電和上海復星及BNT原廠簽了一份合約，把貨買進來，再由政府簽「捐贈合約」，法務代表都談到兩份合約是「TAIWAN ROC」，羅秉成卻認為「台灣地區」出現在上海復星證交所公告，認為「這樣不行」，這件事讓台積電和鴻海都炸鍋。

高虹安說，政府內部抗拒降低國格，但是證交所公告是給對岸看了，怎麼可能去改這個字樣？當時企業法務代表在法規資料庫提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，它的用詞就是台灣地區。

「很讓人灰心」高虹安說，這些企業代表已經盡力去爭取，沒有賣台、沒有出賣我們的主權，它就是一個正常的國際交易合約。鴻海創辦人郭台銘自己是主帥，他還衝到第一線去，所有鴻海法務團隊也跟著他衝，「真的不懂的是，為什麼我們政府有這麼多考量？」