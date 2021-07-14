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日本第3度捐贈AZ疫苗15日抵台 陳時中將接機

中央社台北14日電
日本外務大臣茂木敏充13日宣佈第3批提供台灣的AZ疫苗100萬劑15日將送出。駐日代表謝長廷14日在臉書上表示，這批疫苗的檢驗已順利完成。（圖取自謝長廷臉書）
日本外務大臣茂木敏充13日宣佈第3批提供台灣的AZ疫苗100萬劑15日將送出。駐日代表謝長廷14日在臉書上表示，這批疫苗的檢驗已順利完成。（圖取自謝長廷臉書）

日本第3度捐贈的AZ疫苗預計明天(15日)下午運送來台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將親自率隊前往接機，並發表簡單談話。

日本首批無償提供給台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗近124萬劑，於6月4日運抵台灣，第2批113萬劑7月8日運抵台灣，第3批預計明天下午抵台。

根據知情人士指出，日本捐贈的AZ疫苗，將由日本航空公司JL809班機載運來台，預計於台灣時間上午11時45分左右(美東時間14日晚上11點45分)從日本東京起飛，在台灣時間下午2時40分(美東時間15日上午2點40分)飛抵桃園國際機場。

衛福部醫福會執行長王必勝今天晚間告訴中央社記者，明天下午他將隨同陳時中等人前往桃園機場接機，感謝日本第3度捐贈疫苗，但同行確切還有哪些人他並不清楚。

日本外務大臣茂木敏充昨天宣佈提供台灣第3批阿斯特捷利康（AZ）疫苗100萬劑，15日送出。駐日代表謝長廷今天在臉書（Facebook）貼文指出，這批疫苗的檢驗已順利完成，預計明天上午由日航班機載運來台。

從謝長廷上傳的照片可知，數量是97萬4680劑，有效期限是10月10日。疫苗生產地是日本，2月15日取得世界衛生組織（WHO）緊急授權使用，5月21日取得日本核准緊急授權使用。

外傳台灣自購的AZ與莫德納疫苗也將在明天抵台，陳時中今天僅說，好消息確定後會再宣布。

日本 疫苗 台灣

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