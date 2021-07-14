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巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

記者許政榆／台北14日電
指揮中心指揮官陳時中。(直播畫面截圖)
指揮中心指揮官陳時中。(直播畫面截圖)

指揮中心表示，今日新增之17例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為11例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月7日至7月13日。個案分布以台北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及台中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為5例男性、1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月12日累計公布14,074位確診個案中，已有11,964人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.0%。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸(6例，為同一班機乘客)、英國、日本、印尼及茅利塔尼亞入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於6月30日至7月11日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診，分別為1,214例境外移入，14,061例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案15282)，共累計106例移除為空號。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、台北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

各國疫情未歇，仍然持續進貨購買疫苗，日本三度贈送台灣100萬劑AZ疫苗，預計15日抵達台灣，而近期又有消息傳出，台灣自購的55萬劑AZ疫苗與35萬劑莫德納疫苗，一樣15日抵台。

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