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突襲式開放18歲疫苗登記 1200萬人搶號…6000人就當機

台灣新聞組／台北14日電
新冠肺炎疫苗接種預約平台，13日無預警開放18歲以上族群進行意願登記，狀況百出。（記者曾學仁／攝影）
新冠肺炎疫苗接種預約平台，13日無預警開放18歲以上族群進行意願登記，狀況百出。（記者曾學仁／攝影）

中央流行疫情指揮中心13日無預警宣布，開放18歲至49歲民眾參與第三輪疫苗施打意願登記，包括移工、持居留證外國人等，截至昨晚10時30分，全台累積登記序號超過1200萬人次，相當驚人；因倉促上路，昨上午系統卡了數小時，引發民怨。

健保署解釋，臨時被告知需讓18歲以上族群意願登記，作業爆量，導致系統當機。

指揮中心突襲式地開放年輕族群上網登記意願，反應熱烈，平均每分鐘約5萬人上線，一個半小時就破200萬人，這次登記將於7月15日下午5時收單。不但系統當機，連登記統計也搞烏龍，政務委員唐鳳昨天在記者會表示，截至下午13時，第三輪登記超過130萬人單勾選AZ疫苗，110萬人同時勾選AZ及莫德納疫苗，這240萬人選擇AZ的人將在16至18日收到預約簡訊。

僅1成單選AZ疫苗

但指揮中心傍晚5點更正數字，指485萬2000人完成線上意願登記，但僅有6萬3000人單選AZ疫苗，占1.3%，309萬8000多人選擇莫德納疫苗（約64%），169萬人勾選兩者皆可（約35%）。唐鳳在記者會上說的數字全錯，但選AZ者仍可先收到預約簡訊。

「接種順序與登記排序無關，採取長幼有序原則。」唐鳳強調，只要在同一個周期（輪）內登記完成，登記的先後順序，與收到簡訊先後、預約先後或是資格先後，都無關，「主要是看出生年，按照年齡做接種排序」。

唐鳳指出，願意接種AZ疫苗者「供需平衡」，所以第二輪意願登記所有勾選AZ疫苗者「人人有獎」，都可預約接種。但第三輪開放滿18歲民眾登記意願，AZ疫苗數量與登記人數「供不應求」，所以將回歸長幼有序原則。

昨天上午11時左右，網站登記平台及手機「健保快易通App」雙雙卡住，到了中午12時，平台網站頁面雖可輸入身分，卻點不進去。網友譏諷「健保快易通才6000人就當機，廢到笑」，「台鐵訂票還比較強」。

系統當機，影響第二輪勾選AZ疫苗、等待預約簡訊的113萬多人權益，登不上預約系統心急如焚，許多中老年人拿著手機直衝往藥局、村里辦公室，尋求協助，直罵疫苗登記亂成一團。

疫苗 健保 快易通

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