我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

突開放疫苗登記 系統大當機 藥局超商跟著爆

台灣新聞組／台北14日電
新冠肺炎疫苗接種預約平台，13日無預警開放18歲以上族群進行意願登記，首日出現大當機，狀況百出。（圖：讀者提供）
新冠肺炎疫苗接種預約平台，13日無預警開放18歲以上族群進行意願登記，首日出現大當機，狀況百出。（圖：讀者提供）

全台超商藥局在疫苗登記預約系統剛開放時也湧現人潮，有的門市還要排隊，中午過後才逐漸紓解。超商店員表示，要負責店內作業，還要協助顧客解決問題，實在分身乏術。

昨上午11時許，1922系統出現當機，不少民眾接到簡訊通知後，急著上網預約接種站及時段，系統卻卡住，部分民眾改到藥局、超商刷卡預約，沒想到藥局、超商系統也跟著當機。

台南市東區晉大藥局藥師表示，藥局系統當機時，連要上網取藥、買口罩都不行。也有藥師說，系統當機只是不能核對民眾是否重複領藥，不影響領藥、買口罩。

「系統卡了快一個上午！」有超商店員說，開放預約不到一小時，就有人前往請求協助，起初還算順暢，後來使用者愈來愈多，系統卡住，很多人操作都失敗」。這名店員說，其他門市也有類似情況，同時間要兼顧收銀、收貨、補上架等，還要協助預約登記，忙到快崩潰了，「讓人想到去年買口罩初期情況」。

昨天各地民眾收到通知可進一步選擇接種站及時段訊息，有民眾使用手機預約不斷當機，台東有民眾使用手機花費近一小時都失敗，改用電腦一分鐘內就解決，有人操作到耐性盡失，大罵「政府系統老是出包」。

超商 藥局 口罩

上一則

男雨中慢跑遭雷擊喪命 渾身焦味鞋炸開

下一則

張忠謀5度出馬 任台APEC代表

延伸閱讀

打疫苗罩杯升級？ 網紅曝接種瑞輝後「A奶變C奶」

打疫苗罩杯升級？ 網紅曝接種瑞輝後「A奶變C奶」
購BNT綠搶功「沒政府做不到」 藍酸收割國家隊

購BNT綠搶功「沒政府做不到」 藍酸收割國家隊
南加內陸較偏遠地區疫苗接種情形堪憂

南加內陸較偏遠地區疫苗接種情形堪憂
WHO：逾104國出現Delta病毒 接種疫苗者大多輕症

WHO：逾104國出現Delta病毒 接種疫苗者大多輕症

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55
賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

2021-07-09 19:34
台積電。（路透）

與上海復星簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

2021-07-10 22:51
新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂BNT疫苗銷售協議。（歐新社）

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

2021-07-10 20:52

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁