突開放疫苗登記 系統大當機 藥局超商跟著爆

新冠肺炎疫苗接種預約平台，13日無預警開放18歲以上族群進行意願登記，首日出現大當機，狀況百出。（圖：讀者提供）

全台超商 、藥局 在疫苗登記預約系統剛開放時也湧現人潮，有的門市還要排隊，中午過後才逐漸紓解。超商店員表示，要負責店內作業，還要協助顧客解決問題，實在分身乏術。

昨上午11時許，1922系統出現當機，不少民眾接到簡訊通知後，急著上網預約接種站及時段，系統卻卡住，部分民眾改到藥局、超商刷卡預約，沒想到藥局、超商系統也跟著當機。

台南市東區晉大藥局藥師表示，藥局系統當機時，連要上網取藥、買口罩 都不行。也有藥師說，系統當機只是不能核對民眾是否重複領藥，不影響領藥、買口罩。

「系統卡了快一個上午！」有超商店員說，開放預約不到一小時，就有人前往請求協助，起初還算順暢，後來使用者愈來愈多，系統卡住，很多人操作都失敗」。這名店員說，其他門市也有類似情況，同時間要兼顧收銀、收貨、補上架等，還要協助預約登記，忙到快崩潰了，「讓人想到去年買口罩初期情況」。

昨天各地民眾收到通知可進一步選擇接種站及時段訊息，有民眾使用手機預約不斷當機，台東有民眾使用手機花費近一小時都失敗，改用電腦一分鐘內就解決，有人操作到耐性盡失，大罵「政府系統老是出包」。