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蔡政府拚「好看的」覆蓋率 草率行事 人仰馬翻

台灣新聞組／綜合14日電
指揮中心報告指出，目前台灣接種人數已有350萬人，占總人口14.5%，針對施打意願較高的縣市，指揮中心也會加強配送，儘速增加疫苗覆蓋率。圖為民眾12日在接種站排隊施打疫苗。（中央社）
指揮中心報告指出，目前台灣接種人數已有350萬人，占總人口14.5%，針對施打意願較高的縣市，指揮中心也會加強配送，儘速增加疫苗覆蓋率。圖為民眾12日在接種站排隊施打疫苗。（中央社）

指揮中心13日無預警開放全台18歲以上民眾上網登記疫苗意願，年輕族群奔相走告，急著上線登記第三輪，但兩大登錄系統卻同時當機，這也耽擱了第二輪登記者的預約簡訊發送作業，原本喜事一樁，卻引來罵聲連連。

之前指揮中心信誓旦旦地說，將依照年齡層，逐一往下登記，沒想到昨天則是全數開放，人數高達1200萬，幾乎是全台二分之一人口，草率行事，當然人仰馬翻、烏煙瘴氣。

據統計顯示，新冠疫苗累計接種382萬1539人次，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣疫苗覆蓋率已15.9%，應可達到蔡英文總統宣示7月底25％覆蓋率的目標。

為了力拚7月底「好看的」覆蓋率目標，指揮中心急著向下開放接種對象，且限定未來三周僅能施打AZ疫苗，一讓廣大的年輕族群擁有施打疫苗的參與感，認為距離不遠了，二來則提醒對AZ疫苗有所疑慮的年長者，如果不想打，那就讓機會給其他人，給銀髮族下馬威。

政府突然往下開放施打對象，確實能讓眾多年輕人開心一下，但長幼有序，20幾歲的學生族群、上班族可能得兩三個月後才打得到疫苗，空歡喜一場。這政策擺明了是要平年輕人怒火，扭轉缺疫苗風向，政治企圖明顯而準備不足的政策。

此外，據中國時報報導，指揮中心宣布未來將採「劑次人口比」來計算全人口的疫苗覆蓋率，所謂「劑次人口比」，就是不單看施打第一劑疫苗的人數，而是將第一劑、第二劑的接種數字加總後除以全國人口數；而以此計算得出的疫苗覆蓋率則從15.9%變為16.27％，遭外界質疑是玩數字魔術、有美化數字嫌疑。

蔡英文總統日前宣示要在7月底達到全國25％的疫苗覆蓋率，力拚7月26日降級解封。但有醫師認為，依目前施打速度，恐得到8月中才能達標。陳時中表示，採用劑次人口比估算覆蓋率後，達標應不需等到8月中；莊人祥則補充，若按現在接種速度，估計7月底就能達到25％覆蓋率。

前疾管局長蘇益仁表示，疫苗施打覆蓋率不需把打兩劑的加進來算，「全世界沒有人這樣算，都是打第一劑的人有多少？打第二劑的有多少？」兩者會分開算。中華民國防疫學會理事長王任賢也說，政府改用劑次人口比計算覆蓋率，確實有美化數字之嫌，可能是陳時中心中很想解封，但行政院不太想，因此必須要有權宜之計。

疫苗 陳時中 蔡英文

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