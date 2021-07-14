微解封首日景區冷 員工比遊客多 跨欄、野炊亂象多

微解封首日，中南部景區、遊樂場的遊客雖不如預期，但高雄義大遊樂世界還是出現家長帶著小孩「放電」解悶。（記者劉學聖／攝影）

全台三級警戒期間微解封首日為非假日，遊樂區、景點冷清清，「員工比遊客多」。南投合歡山湧入許多人，不但有「跨欄高手」跨越武嶺亭欄杆拍照，甚至無視「禁止野炊」公告，在停車場擺桌椅煮火鍋大吃，太魯閣國家風景區管理處合歡山管理站表示會對違法行為取締開罰。

花蓮賞鯨豚業者解封後「首航」，目擊率只有2.3%的抹香鯨現蹤海上噴水、舉尾，遊客驚呼連連；台灣觀光 巴士協會推出「微解封團」遊基隆，原打算在和平島野餐，但因不能脫下口罩、餐廳不能內用，臨時改外帶到旅店客房使用。

中南部遊樂園、景點迎接微解封，遊客未如預期，業者苦笑「大家都躲在家預約疫苗」。新竹六福村入園不到五百人，某些遊樂設施一人包場玩；高雄義大遊樂世界開園一個多小時僅十多名遊客；先前電話不斷的杉林溪也沒太多遊客，有遊客到溪頭發現開放住宿客而悻然離去。

南部著名景點崗山之眼一整天不到十人購票進入天空廊道觀景，接駁車苦等一個小時半才有遊客搭乘，業者夏壽松說，開店卻沒有生意，雙重損失；鵝鑾鼻和貓鼻頭公園只有零星遊客，停車場空盪盪，攤商都懶得營業，免費的社頂公園、白砂和船帆石等傳統景點亦然。

國民黨昨批評中央不負責、甩鍋地方，且行政失能毫無整合能力，導致解封標準不一、百業無所適從亂象。文傳會主委王育敏說，中央各部會因應微解封政策閉門造車，方案彼此衝突、矛盾，出現可上山去國家森林遊樂區卻不准下海至海灘水域、可看電影卻不能欣賞舞台劇 、可打籃球卻不准鬥牛、可到風景區及遊樂區但附設餐廳無法用餐等亂象。