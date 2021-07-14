全台首例 失智翁被「混打」疫苗 家屬質疑把關疏失

高雄76歲輕微失智阮姓老翁，6月24日打了AZ疫苗 ，7月9日竟又接種莫德納，成全台首例混打疫苗，家屬憂心混打的安全性，還質疑健保 卡正面已貼了第一劑接種貼紙，難道不用檢查？沒過健保卡？高雄市衛生局表示，醫院疏失未詳察接種者健保卡；阮綜合醫院表示會追蹤老翁健康，行政疏忽會改善。

這起混打事件引發軒然大波，老翁女兒在臉書發文「我家狀況是社會眾多家庭縮影，我老爸好手好腳，只是記憶退化，今天不記得昨天的事，要追究誰的責任，我不在乎；小市民希望健保系統完善，錯了嗎？」

衛生局簡任技正潘炤穎說，個案7月9日到接種站沒持通知單，現場經兩道程序確認未接種過相關疫苗，再經醫師問診第二度詢問，也回答未接種過相關疫苗，但現場工作人員未詳察健保卡上已有曾注射AZ疫苗貼紙，又為老翁打了一劑。當天替老翁接種疫苗的阮綜合醫院發現後，隨即電話關訪當事人，醫療團隊昨到家訪視。

高雄市衛生局表示，出現混打事件是忙中有錯所致，疫苗接種作業正如火如荼推進，盡量不會為打疫苗去處分百姓或責難醫療人員。衛生局長黃志中說，考量資安，離線系統有其必要性，衛生局已通知各醫療院所，在新版「莫德納疫苗接種評估及意願書」上加註調查，如有不實願負法律責任。

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦12日建議，民眾不要混打不同廠牌的新冠肺炎疫苗，她表示這是一個「危險趨勢」，因為混打疫苗對人體健康影響的相關資料很少。指揮官陳時中表示，很多國家正在做相關研究，部分重要人物也示範混打，WHO用詞比較謹慎，台灣不急著馬上做決定，看清楚科學證據，會將WHO建議列在考量中。