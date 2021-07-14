我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

全台首例 失智翁被「混打」疫苗 家屬質疑把關疏失

台灣新聞組／高雄14日電

高雄76歲輕微失智阮姓老翁，6月24日打了AZ疫苗，7月9日竟又接種莫德納，成全台首例混打疫苗，家屬憂心混打的安全性，還質疑健保卡正面已貼了第一劑接種貼紙，難道不用檢查？沒過健保卡？高雄市衛生局表示，醫院疏失未詳察接種者健保卡；阮綜合醫院表示會追蹤老翁健康，行政疏忽會改善。

這起混打事件引發軒然大波，老翁女兒在臉書發文「我家狀況是社會眾多家庭縮影，我老爸好手好腳，只是記憶退化，今天不記得昨天的事，要追究誰的責任，我不在乎；小市民希望健保系統完善，錯了嗎？」

衛生局簡任技正潘炤穎說，個案7月9日到接種站沒持通知單，現場經兩道程序確認未接種過相關疫苗，再經醫師問診第二度詢問，也回答未接種過相關疫苗，但現場工作人員未詳察健保卡上已有曾注射AZ疫苗貼紙，又為老翁打了一劑。當天替老翁接種疫苗的阮綜合醫院發現後，隨即電話關訪當事人，醫療團隊昨到家訪視。

高雄市衛生局表示，出現混打事件是忙中有錯所致，疫苗接種作業正如火如荼推進，盡量不會為打疫苗去處分百姓或責難醫療人員。衛生局長黃志中說，考量資安，離線系統有其必要性，衛生局已通知各醫療院所，在新版「莫德納疫苗接種評估及意願書」上加註調查，如有不實願負法律責任。

WHO專家：混打是危險趨勢

世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦12日建議，民眾不要混打不同廠牌的新冠肺炎疫苗，她表示這是一個「危險趨勢」，因為混打疫苗對人體健康影響的相關資料很少。指揮官陳時中表示，很多國家正在做相關研究，部分重要人物也示範混打，WHO用詞比較謹慎，台灣不急著馬上做決定，看清楚科學證據，會將WHO建議列在考量中。

疫苗 健保 WHO

上一則

上市櫃公司被駭勒贖去年逾15家 今年宏碁、廣達傳受害

下一則

蔡政府拚「好看的」覆蓋率 草率行事 人仰馬翻

延伸閱讀

打疫苗罩杯升級？ 網紅曝接種瑞輝後「A奶變C奶」

打疫苗罩杯升級？ 網紅曝接種瑞輝後「A奶變C奶」
購BNT綠搶功「沒政府做不到」 藍酸收割國家隊

購BNT綠搶功「沒政府做不到」 藍酸收割國家隊
南加內陸較偏遠地區疫苗接種情形堪憂

南加內陸較偏遠地區疫苗接種情形堪憂
WHO：逾104國出現Delta病毒 接種疫苗者大多輕症

WHO：逾104國出現Delta病毒 接種疫苗者大多輕症

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55
賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

2021-07-09 19:34
台積電。（路透）

與上海復星簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

2021-07-10 22:51
新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂BNT疫苗銷售協議。（歐新社）

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

2021-07-10 20:52

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁