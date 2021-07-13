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美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

遭疑疫苗保護力不佳 高端：粉專誤導視聽將提告

中央社台北13日電
台灣國產疫苗高端。(本報系資料照)
台灣國產疫苗高端。(本報系資料照)

社群臉書粉絲專頁「不演了新聞台」自稱取得臨床試驗報告，並指出高端疫苗針對COVID-19中和抗體數據偏低；高端13日表示，涉及非法不當侵害取得政府機密文件，且斷章取義，刻意誤導視聽嚴重傷害公司聲譽，已委請律師提告。

Facebook粉絲專頁「不演了新聞台」聲稱自己為吹哨者並指出高端一二期臨床試驗報告，針對傳染力最強的Delta變種株，與重症率最高的Beta變種株，不管低中高劑量，中和抗體數據不佳，例如，Delta變種株的中和抗體平均值，僅有對COVID-19原始株的1/16，許多樣本甚至呈現中和抗體為「陰性」，就是抗體少到連儀器都驗不出來等。

高端晚間發出新聞稿表示，今天Facebook粉絲專頁「不演了新聞台」，聲稱自己為吹哨者取得資訊，內容為斷章取義解讀，惡意誤導視聽的不實陳述。

高端表示，關於變異株評估，已在今年3月23日於MedRxiv發表資料，Beta株中和抗體效價下降約7倍（申請EUA使用之中劑量15ug），數據與其他已上市的mRNA疫苗 （6-10倍下降）趨勢相近。

由於Delta偽病毒中和抗體實驗進行時 （2021年6月），國內尚無Delta野生活病毒株可供實驗，因此該項Delta偽病毒中和數據，尚未與野生活病毒 （WT）完成確效比對，數據顯示偽病毒在Delta中和抗體數值為5 至7倍降低，也不是粉專所稱16倍降低，此數據同樣與國際其他已上市疫苗趨勢一致。

另外，粉專也提到，中研院執行的高端疫苗「小鼠AAV攻毒報告」顯示，小鼠感染5天後的肺部病毒數據表現也不佳，低中高劑量與對照組差異不大。

高端回應，粉專陳述結果是將報告說明內容移花接木，刻意擷取片段文字，並顛倒是非。在中研院所執行的AAV小鼠攻毒試驗中，事實上已證明疫苗具有優異保護力。

高端表示，Facebook粉絲專頁「不演了新聞台」貼文已涉及非法不當侵害取得政府機密文件，且斷章取義，刻意誤導視聽，嚴重傷害高端聲譽。高端已委請律師提出刑事告訴與民事求償，並同時函請調查局、地檢署、金管會、衛福部及相關主管機關調查，以正視聽。

高端也呼籲，期待科學數據應回歸科學專業審查，切勿以訛傳訛、散播不實傳言，以免觸法。

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