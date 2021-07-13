柯文哲指同志是防疫難題 民間團體批強化偏見

柯文哲談防疫認為「同志也是問題」，伴侶盟指出，強化偏見無助防疫。圖片取自伴侶盟臉書

7月12日下午，台北市長柯文哲在防疫 記者會上談到廣義家戶感染，卻突然話鋒一轉點名同志 團體：「聚在一起打麻將是一個問題，同志團體也是一個問題，分租套房也是個問題。」伴侶盟今天發出聲明指出，政治領導人必須小心謹慎發言，「不只要避免社會對立與歧視，更應該主動破除社會汙名、凝聚團結。」政治領袖應避免加深因社會汙名導致的社會排除與對立，因為這不僅讓弱勢群體在疫情 下更難生存，也有可能導致疫情更加難以控制。

此話一出，柯文哲再度被批判性別歧視，但柯文哲也一如往常的否認言語失當，並認為自己只是「平舖直述疫情現況」，並以「公開務實才能阻擋疫情」為理由，為自己的發言辯護。

伴侶盟指出，人們因為擔憂染疫，往往對社會上原本就背負汙名的「他者」產生更大的排拒與歧視。這一年多來，全世界包括台灣，發生了無數的「獵巫」事件，在部分歐美國家，因為人們的恐懼與憤怒找不到出口，更持續發生多起暴力攻擊亞裔人士的悲劇；台灣這一波疫情，也讓最早爆發疫情的萬華居民備感壓力。

在人心惶惶的當口，帶領國家防疫的政治領導人，必須小心謹慎每一句發言，不只要避免社會對立與歧視，更應該主動破除社會汙名、凝聚團結。疫情指揮官陳時中就曾多次提醒「該防堵的是病毒而不是病人」；新北市長侯友宜也曾主動提醒不要汙名化蘆洲。

伴侶盟表示，在疫情嚴峻的當口，柯文哲並未意識到自己身為台北市長，理應更積極與主動化解人們因恐懼而來的對立，甚至在被提醒發言不當後，還毫無反省能力地以「只是說明疫情現況」來自我辯解。

伴侶盟表示，柯市長若只是想表達，廣義的家戶感染不只是有親戚關係的人，還包括分租套房的同住者、來往密切的友人，那麼以上的表述方式同樣也是「平鋪直述疫情現況」，柯市長何以一定要以「同志團體」、「打麻將」作為舉例說明廣義家戶感染的範圍？若柯文哲市長判斷，同志社群的群聚已經構成防疫上特別需要注意的警訊，那麼在資訊發布時，也應該更著重於提醒同志社群注意防疫，並公告可近用的快篩資源，而不是僅用「同志團體是問題」帶過，徒增社群的恐慌與社會的偏見。

伴侶盟表示，在嚴峻的疫情下，期許柯市長與所有防疫領導者，要更加謹言慎行，避免加深因社會汙名導致的社會排除與對立，這不僅讓弱勢群體在疫情下更難生存，也有可能導致疫情更加難以控制。一個心懷平等的政治人物，在用字遣詞上必須戒慎恐懼。