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完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

台開放18歲登記打疫苗 不分長幼有序 1分鐘湧5萬人

台灣新聞組／台北13日電
行政院政務委員唐鳳 （左）、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）。(記者謝承恩／攝影)
行政院政務委員唐鳳 （左）、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）。(記者謝承恩／攝影)

中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今宣布，開放「18歲以上」進行新冠疫苗接種意願登記，從原先50歲以上施打對象，一口氣開放至18歲以上族群，結果上線人數太多，造成網站當機。政委唐鳳今天出席指揮中心記者會表示，很高興大家熱烈響應第三輪意願登記，目前民眾勾選AZ疫苗的比例相當高，將於7月15日下午5時收單。

唐鳳表示，原先要分年齡段施打，但因有勾選AZ的民眾達110多萬，跟開出量能相同。預約施打部分，第一周期沒有特別限制年齡，只要九類、十類對象有勾AZ的人都有收到簡訊，目前截至今日下午1時，單勾AZ疫苗者超過130萬人，若所有AZ、莫德納超過110萬人，「長幼有序」的施打序位就會實施。

另外今日因民眾搶著上網進行新冠疫苗預約登記，是否會因為越早登記，就會越早開打。唐鳳指出，意願登記是開放同一周期，登記先後跟收簡訊預約先後，跟無資格先後都無關。「主要看出生年，只要你在意願登記間裡登記成功，會根據有無資格判斷，不會看排序號碼。」

他表示，今上午開始18歲以上可預約登記，確實預約流量超過系統負載量，到下午1點左右都沒問題了，目前每一分鐘是五萬人左右上線登記，目前人流高峰出現在上午十點，隨後人數下降到下午1時，網站已穩定。

疫苗 莫德納 疫情

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