慈濟也傳好消息 跟進500萬劑BNT

民眾注射疫苗。(記者曾吉松／攝影)

台積電 、鴻海及永齡慈善社會福利事業基金會，昨天同時宣布各完成500萬劑BNT疫苗 採購，並捐贈衛福部疾管署作為新冠病毒防疫使用，預計最快9月底後可按照德國原廠生產排程及台灣 接種狀況依序送抵台灣。

據指出，慈濟基金會也傳出好消息，將在最短時間內完成簽約，永齡、慈濟、台積電合計1500萬劑的BNT疫苗能同步分批進到台灣。

秉持「原廠製造」等三原則

台積電、鴻海感謝多方支持及總統府、行政院、衛福部與疾管署的授權協助，並強調此次疫苗捐贈專案秉持「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」三大原則處理，確保疫苗品質符合疾管署及相關法規要求。行政院昨天也舉行記者會，感謝台積電、鴻海全力奉獻、公私協力完成這項專案。

針對復星合約公告提及這批疫苗將被買方捐贈予「台灣地區」疾病管制機構，遭外界質疑矮化，行政院發言人羅秉成說，政府部會、機關簽署契約一定使用正式官方名稱，被質疑有損國格、矮化政府的情形不容發生，相信兩捐贈單位不會、也沒做出這樣的事。

羅秉成表示，締約過程分為預採購契約，由兩捐贈單位直接與香港復星進行商業磋商、談判後才訂採購契約，「疾管署不是契約當事人」；出售方是香港復星，是上海復星的子公司，依相關規定發布公告、重訊，和政府無關。