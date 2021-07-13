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完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

民間忙解燃眉急 江啟臣批政府還耍嘴

台灣新聞組╱台北13日電
台積電、鴻海完成BNT疫苗採購。圖為台積電董事長劉德音。(本報資料照片)
台積電、鴻海完成BNT疫苗採購。圖為台積電董事長劉德音。(本報資料照片)

台積電、鴻海購買BNT疫苗，被爆出合約寫「台灣地區」。國民黨主席江啟臣表示，比起政府採購，這次相對公開透明，人民站出來幫忙解燃眉之急，政府還挑三揀四，到底在嘴什麼？從去年東洋到今年，若民進黨願意拋棄意識形態，人民就不會受苦了，要不要公開AZ、莫德納、Covax平台的採購合約，編列340億元台幣預算到底用到哪去。

「到現在還要說風涼話，那麼厲害就自己來做！」江啟臣批評民進黨在東洋採購疫苗一事，如果願意拋棄意識形態，大家也不用那麼辛苦，採購疫苗搞半天拖回原點，鴻海創辦人郭台銘6月18日下了最後通牒，花三周就買到，政府做不到，到底在幹什麼？民進黨政府傲慢到這種地步，人民站出來幫忙解燃眉之急，還要挑三揀四，不知道這1000萬劑疫苗對台灣有多重要嗎？

南投、花蓮、雲林、台東四縣長發起與工商界向中央申請採購500萬劑BNT疫苗，江啟臣昨談最新進度表示，四縣長委託藥商購買250萬劑部分今天會補件；工商協進會採購250萬劑則遭行政院勸阻，將再找各界資源協助採購。

花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善昨齊聲痛批，人命關天，台灣疫苗仍嚴重不足，「難道民眾的生命掌握在行政院手裡？」

疫苗 台灣 江啟臣

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