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台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

地方想買疫苗 政院：沒開新專案必要 專家批為何阻擋

台灣新聞組╱台北13日電
民眾注射疫苗。(記者林澔一／攝影)
民眾注射疫苗。(記者林澔一／攝影)

台積電鴻海洽購BNT疫苗專案完成捐贈契約簽署。蔡英文總統，蘇貞昌院長昨天感謝各方努力，行政院發言人羅秉成表示，感謝台積電、鴻海兩單位全力奉獻、出錢出力，建立公私協力的合作模式，才能在短短半個月達成這項關鍵性重要進展。他並呼籲外界「質疑政府要卡BNT疫苗」的不實謠言到今天為止。

針對地方政府希望可循相同模式採購疫苗，行政院發言人羅秉成昨表示，可期待年底前會有相當數量的BNT抵台，現階段無再開啟新專案的必要。

他指出，台積電、鴻海專案已有關鍵性進展，慈濟專案接續也會跟上，BNT疫苗總共會有1500萬劑之多，至於其他地方政府或其他企業團體想採購，政府要衡量整體疫苗供給情形和施打速度，還有疫苗政策與規畫，否則施打效率跟不上的話，可能過期作廢，那就可惜了。

不過有專家評析，疫情爆發後，各國採購疫苗量往往超出其人口需求、甚至達兩倍以上，但蔡政府卻無視於此，僅採購「七到八成量」，台灣大缺疫苗的殷鑑不遠，政府卻開始擋民間採購疫苗，是為哪樁？

前疾管局局長蘇益仁昨提醒，台灣的疫苗夠不夠？應先理解清楚政府準備讓多少比例的人口打完兩劑，同時也要排除兩家國產疫苗廠只做到二期臨床的1000萬劑。扣除後，目前政府可掌握的疫苗為3470萬劑，可供應1735萬人施打，占總人口的73%，不過這又必須保證過去已預購的AZ、COVAX及Moderna疫苗都能在年底前到貨。

疾管局首任局長、陽明交大公衛所副教授張鴻仁也指出，民間有誠意買疫苗捐給政府，行政院卻說「不用了」全民可以等著看，屆時否真如政府所言，一定能供應足夠的疫苗讓民眾施打。

疫苗 台積電 鴻海

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