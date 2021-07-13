政府洽購疫苗比鴻海買的貴 陳時中辯「時空不同」

指揮官陳時中。(記者楊雅棠／攝影)

去年東洋擬以每劑32美元採購價格進貨，但破局後飆升至每劑超過40美元；當時指揮中心指揮官陳時中 在立法院遭質疑時曾說，「從沒看過31、32美元的BNT報價」，如今台積電、鴻海卻能以每劑30美元購得疫苗 ，陳時中說，「我以前眼睛沒辦法看到現在的結果」，無法預先了解各種價格的變化。

為何政府自行洽購會比鴻海買的還貴？陳時中說，時空背景不同，也沒有訂最終價格，健康議題大家一起來努力。

行政院發言人羅秉成表示，疫苗價格或預訂供貨時程也好，依照國際通例屬保密事項，不便透露；疫苗價格高低通常有不同時空環境影響，大家不必太注意價格多寡。

至於這批BNT疫苗是否印有「復必泰」字樣？陳時中說，「沒進來，我也不知道」。政府積極協助台積電、鴻海、慈濟採購疫苗，而其他表達想採購的縣市，程序還有一點距離。

這次順利採購疫苗，指揮中心是否會向上海復星說聲「謝謝」。對此，陳時中說，「我們感謝所有進行的團體和個人」，疫苗抵台時，如果有空，將至機場迎接。

加購次世代莫德納

另外羅秉成提到，年底前除了原本商購的505萬劑莫德納外，也尋求今年加購一定數量的莫德納疫苗，台灣明、後年預計購買至少各一1500萬劑次世代的莫德納疫苗，目前已進行相關作業程序；若今年有尚未到貨的BNT疫苗，也將規畫在明年的疫苗施打計畫。