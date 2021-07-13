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台灣「微解封」混亂上路 小巴可接團 禁室內5人群聚

台灣新聞組／台北13日電
中央疫情指揮中心宣布13日微解封，有些公司12日已恢復正常上下班，台北市上午通勤時間捷運人潮再現。（記者余承翰／攝影）
中央疫情指揮中心宣布13日微解封，有些公司12日已恢復正常上下班，台北市上午通勤時間捷運人潮再現。（記者余承翰／攝影）

台灣三級警戒13日微解封，旅行業可用九人小巴接團，台灣觀巴協會率先推出基隆和平島微解封團試水溫；不過，不少地方「逆時中」，大多不開放餐廳內用；而博物館、美術館重啟後，採預約制，並限定人數。此外，全國幼兒園持續停課，指揮中心卻又開放有需求的家長可把孩子送托，且人數無上限，也引起幼教團體批評政策矛盾。

幼兒園不可復課 卻不能拒收托

據訪查，七月起不少私立幼兒園的孩子明顯增加，隨著今起微解封、陸續有家長回職場，預料到幼兒園的孩子將更多，實質上形同解封。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，指揮中心不讓幼兒園復課，卻又不能拒收托，且無人數上限，疫情以來全台多家幼兒園被檢舉群聚，地方教育局也協助出面解釋，才未被罰錢，但仍有民眾持續檢舉。

幼兒園持續停課，但有需求的家長可將孩子送托，不少私幼形同「解封」，竟遭不知情民眾...
幼兒園持續停課，但有需求的家長可將孩子送托，不少私幼形同「解封」，竟遭不知情民眾檢舉群聚。（記者葉信菉／攝影）

桃園市幼兒福利協會理事長錢均權表示，最後請教育局發公文給警局，希望執勤時若接到民眾檢舉，就回覆是依照政府規定收托。他批評，幼兒園現場實況根本早已解封，指揮中心、教育部卻還是無視現況，持續用停課說法甩鍋。

北美館人氣大展「塩田千春：顫動的靈魂」昨啟動網路預約，上線五小時便掃光微解封期間的7600張門票；故宮北院今天的門票預售也賣出八成。

台北市電影院以預售票方式為優先，每廳進場人數以一百人為上限；高雄市的影城則未全面復映，不少業者要等解封再復映。

日月潭、玉山國家公園屬中央機關管理，一度表示開放餐廳內用，12日下午緊急決定依南投縣府「內用禁令」公告只能外帶，遊客購餐後可選在空曠通風良好地點、保持社交安全距離用餐。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，這根本是錯誤政策，一部九人座車輛空間大小約一坪，一坪可坐九人，但到室內卻不能超過五人以上，難道車上比餐廳寬敞？「這什麼邏輯」，直說餐廳不能內用都是白搭，微解封對旅行業者一點幫助都沒有。

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